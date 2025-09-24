Trump\'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas\'tan jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelttiği Gazze'de ateşkes anlaşmasını kabul etmeme suçlamasına Hamas'tan yanıt geldi.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Hamas'ın hiçbir zaman Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki engel olmadığı" vurgulanarak, "ABD yönetimi, arabulucular ve tüm dünya, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşma girişimlerini engelleyen tek taraf olduğunu biliyor" denildi.

KATAR SALDIRISI HATIRLATILDI

Hamas'ın ateşkese varılabilmesi için şimdiye kadar her türlü esnekliği gösterdiği vurgulanan açıklamada, buna rağmen Netanyahu'nun Ocak ayında sağlanan geçici ateşkesi bozduğu ve son olarak Katar'da Trump'ın ateşkes önerisini görüşen Hamas müzakere heyetine saldırı emri verdiği hatırlatıldı.

TRUMP, HAMAS'I SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiklerini belirterek Hamas'ın Gazze'de tutulan rehineleri serbest bırakmayı ve ateşkes anlaşmasını kabul etmediğini iddia etmişti.

TRUMP ERDOĞAN'IN YANINDA İLAN ETTİ: GAZZE'DEKİ SAVAŞI BİTİRECEĞİZ

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Müslüman Liderler Zirvesi'ne katılan Trump, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz." dedi.

Trump toplantıyla ilgili "Bu benim en önemli toplantım" yorumunu yaptı.

"ÇOK ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTIYDI, MEMNUNUM, SONUCU DA HAYROLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada toplantının çok verimli olduğunu söyledi.

"Gazze Zirvesi'nde Donald Trump'la birlikteydiniz. Buradan barış için, oradaki masum siviller için somut bir adım çıkmasını bekliyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Sonuç bildirgesi herhalde biraz sonra açıklanır. Gerek Sayın Trump'ın gerek Sayın Temim'in (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) yapacağı açıklamalarla bu akşamki toplantının sonuç bildirgesi ortaya çıkar ve çok çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik." karşılığını verdi.

"Siz memnun musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben memnunum. Sonucu da hayrolsun." dedi.