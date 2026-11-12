Hamilton, Refah\'ta İsrail\'den ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insanın hayatı, bir başkasının hayatından daha az değerliymiş gibi muamele görmemeli" dedi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na dün gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hamilton paylaşımında yaptığı açıklamada, " İsrail'in sürdürdüğü soykırım korkunç boyutlarda. İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insanın hayatı, bir başkasının hayatından daha az değerliymiş gibi muamele görmemeli. İnsanları içeride tutmak için kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdan geçen tek şey yardım etmek için içeri girebilmekti" dedi.

"İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Çok sayıda gıda yüklü tırın Refah Sınır Kapısı'nda içeri girebilmek için beklediğini belirten Hamilton, "Ancak bu tırların ülkeye girişine düzenli olarak izin verilmiyor ya da girişleri ciddi şekilde geciktiriliyor. Konuştuğum sıradaki ilk tırın şoförü, 12 saatten uzun süredir beklediğini söyledi. Yakındaki lojistik merkezinde yardım çalışanlarının yoğun çabasına tanık oldum. Ancak akıl almaz gerekçelerle geri çevrilen yardımları da gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları bile geri çevriliyor. İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım tırlarının girişine izin vermeli. Bunun hiçbir bahanesi olamaz" ifadelerini kullandı.

"Onların yaşadığı acılara alışmamızı istemiyorum"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2021 yılında şövalye unvanı verilen İngiliz pilot, "Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini biliyorum. Sadece izlemek yerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu da... Onların yaşadığı acılara alışmamızı istemiyorum. Gözlerimizi başka yöne çevirmemizi istemiyorum" çağrısı yaptı.