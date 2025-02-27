Hasan Ali Yücel Vefatının 64'üncü Yılında Anıldı - Son Dakika
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Hasan Ali Yücel Vefatının 64'üncü Yılında Anıldı

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanı ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in vefatının 64'üncü yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler ve orkestra, Yücel'in hayatını ve eserlerini katılımcılara aktardı.

27.02.2025 19:04
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Hasan Ali Yücel vefatının 64'üncü yılında anıldı

Osmangazi Belediyesi Hasan Ali Yücel'i andı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu olan Hasan Ali Yücel'i vefatının 64'üncü yıl dönümünde düzenlediği etkinlik ile andı.

Osmangazi Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve Cumhuriyet Dönemi'nin seçkin eğitim, kültür ve siyaset adamlarından biri olan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ölümünün 64. yıldönümünde anma programı düzenledi. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şubesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri ve Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası işbirliğinde düzenlenen anma programı, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke moderatörlüğünde gerçekleştirdikleri söyleşide, Hasan Ali Yücel'in hayatına, araştırmalarına ve yaptığı çalışmalara dair bilgileri katılımcılar ile paylaştı. Söyleşinin ardından sahne alan Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası, Şef Serpil Ilgaz Uğur yönetiminde unutulmaz bir konser verdi. Konserde Hasan Ali Yücel'in bestelediği şarkılar da seslendirildi.

Hasan Ali Yücel'i anma programına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, Bursa Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve Köy Enstitüleri mezunu olan Cahit Yiğit ve Cemal Poyraz katıldı.

"Bu kez biz gençlere değil gençler bize anlattı"

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, gecede yaptığı konuşmada, "Bugün aşılamayan eğitimi yükselten ve yücelten eski Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel'i anmak için program düzenledik. Osmangazi Belediyesi ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğrencileriyle beraber güzel bir etkinlik hazırladık. Hasan Ali Yücel, çok yönlü bir Milli Eğitim Bakanıydı. Felsefeci, düşünür, yazar ve birçok sanat dalının yolunu açmış bir isimdi. Bu ülkenin vatansever kişilerinden biriydi. Köy Enstitüleri'nin kuruluşunda çok önemli bir yer sahiptir. Hasan Ali Yücel'in bu özelliklerini anlattığımız bir düzenledik. Emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke ve Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi öğrencileri, beraber gerçekleştirdikleri sunum ile bizlere Hasan Ali Yücel'i anlattılar. Bu kez biz gençlere değil, gençler bize anlattı. Hasan Ali Yücel Mandolin Orkestrası da bizlere unutulmaz bir konser verdi" dedi.

"Hasan Ali Yücel yaptığı tüm çalışmalar ile bugüne iz bıraktı"

Emekli öğretim görevlisi Hatice Çağlar Özteke, "Hasan Ali Yücel'in ölüm yıl dönümü çerçevesinde öğrencilere, gençlere ve tüm katılımcılara, O'nun yaşam öyküsü çerçevesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yılmadan nasıl ilerlediğini anlatmaya çalıştık. Yaptığı tüm çalışmalar bugüne iz bırakmış olan aydın, devlet adamı, filozof ve eğitim insanı olan Hasan Ali Yücel için bir sunum hazırladık. Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi, öğrencileri de bize katkıda bulundular. Onlarla birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Panel ve söyleşi havasında bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrenciler kendi araştırmalarını seyircilerle paylaştılar. Kurgulanmış bir panel havası vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılanlar, anma programının ardından açılışı gerçekleştirilen Hasan Ali Yücel'i anlatan fotoğraf sergisini gezme imkanı buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hasan Ali Yücel Vefatının 64'üncü Yılında Anıldı - Son Dakika

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