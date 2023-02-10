Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu

Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü "Bismillahirrahmanirrahim" oldu HATAY - Hatay'da çöken 4 katlı binanın enkazında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 96 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Asya enkazdan çıkartıldıktan sonra ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki Asya Dönmez, 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kütahya İtfaiyesi ekipleri tarafından 96 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 4 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Asya Dönmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan 96 saat sonra enkazdan çıkartılan Asya'nın ilk dediği kelime "Bismillahirrahmanirrahim" oldu.

Kaynak: İHA

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Hatay'da 96 saat sonra enkaz altından çıkartılan 8 yaşındaki Asya'nın ilk sözü 'Bismillahirrahmanirrahim' oldu

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