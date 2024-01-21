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Hatay'da deprem sonrası yıkımın boyutu drone ile görüntülendi - Son Dakika
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Hatay'da deprem sonrası yıkımın boyutu drone ile görüntülendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası yıkılan mahallede drone ile çekilen görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Drone pilotu Alper Şener'in kaydettiği görüntülerde, deprem sonrasında caddenin adeta yok olduğu görüldü. Şener, Antakya'yı kayıt altına alarak depremin yıkımını dünyaya duyurmayı amaçladığını belirtti.

Hatay\'da deprem sonrası yıkımın boyutu drone ile görüntülendi
21.01.2024 - 09:09,  Güncelleme: 09:21
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Hatay'da asrın felaketinin yerle bir ettiği mahallede deprem öncesi ve sonrası drone ile çekilen görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehir adeta yok oldu ve binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener; Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 2019 yılında çektiği görüntülerle karşılaştırmak için aynı caddeyi 2023 yılı Aralık ayında yeniden görüntüledi. Drone pilotu Şener'in kayıt altına aldığı görüntülerde caddenin deprem sonrasında adeta yok olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin yüreklerini burktu.

2015 yılından itibaren Antakya'yı kayıt altına almaya başladığını ve depremin yıkımını dünyaya duyurmak için asrın felaketi sonrası çekimlerine devam ettiğini belirten Şener, "2015 yılından beri Antakya'nın bir çok cadde ve sokağını kayıt altına almaya başladım. Bunları arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istedim. Bir yandan da Hatay'ın turizmini ön plana çıkartıp sosyal medya üzerinden bölgeye gelemeyen insanlara izletmek amacıyla başladım. Depremden sonra çekim yaptığım bir çok yer yıkıldı geriye sadece enkaz kaldı. Depremden sonra ben yine çekimlerime ara vermedim. Antakya'yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya'nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli. Antakya'daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var. Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurt dışından bu videoları takip edip izleyen çok fazla insan var. Depremin yıkımını öğrenmek isteyen çok fazla insan var" dedi.

"Kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85'i yıkıldı"

2019 yılında görüntülediği mahallede bulunan binaların yüzde 85'inin deprem sonrasında yok olduğunu belirten Şener, "Bende kendi çapımda Antakya'daki yıkımı duyurmak istedim bunu yapmaya devam ediyorum. Bu görüntüler beni ve bir çok insanı derinden etkiledi. Bulunduğumuz yer Odabaşı Mahallesi 2019 yılında tam Defne Hastanesi'nden başlayarak Öğretmenler Sitesi'ne drone uçuşu gerçekleştirmiştim. 2023 Aralık ayında tekrar aynı noktadan bir görüntü daha almak istedim ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85'i yıkıldı. Antakya'da sadece Odabaşı değil hangi mahallesine giderseniz gidin durum bu şekilde" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA
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