Hatay'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hatay'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay\'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da enkazdan depremin 5'inci günü yaralı olarak kurtarılan Yusuf Harmancı, 18 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Harmancı, evlatları ve eşinin yanına defnedildi. Hatay'da asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acılar yaşanmaya devam ediyor.

10.08.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da enkazdan depremin 5'inci günü yaralı olarak kurtarılan 58 yaşındaki Yusuf Harmancı, 18 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Harmancı, kendisinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda can veren 2 evladı ve eşinin yanına defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de acılar yaşanmaya devam ediyor. Depreme Antakya ilçesinde yakalanan Harmancı ailesinden 57 yaşındaki anne Zeynep Harmancı'nın, 21 yaşındaki Beyzanur Harmancı'nın ve 23 yaşındaki Mahmut Harmancı'nın enkazdan cansız bedeni çıkarılmıştı. Aynı binanın enkazından depremin 5'inci gününde çıkarılan baba Yusuf Harmancı da Mersin'de tedavi altına alınmıştı. Depremin üzerinden geçen 18 ayda yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdüren baba Harmancı'dan acı haber geçtiğimiz günlerde geldi. Yaşlı adam aylar süren yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Harmancı'nın cenazesi Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde bulunan Deprem Şehitliği'nde toprağa defnedildi. Harmancı'nın evlatları ve eşinin arasında bulunan ve kendine ayrılan mezar yerine defnedilmesiyse yürekleri burktu. Şenköy Mahalle sakinlerinin yoğun katıldığı cenazede, Harmancı dualarla uğurlandı.

"Eniştemiz Yusuf Harmancı'yı evlatları ve eşinin yanına ortaya gömdük"

Eniştesi Harmancı'nın 18 aydır yaşam mücadelesini kaybettiği belirten Murat Yavuz, "Burada amcamın kızı Zeynep ve yeğenlerim yatıyor. 6 Şubat depreminde vefat ettiler. Babaları eniştemiz olur ve göçük altında kalmıştı. 18 aydan beri yoğun bakımdaydı. Maalesef onu da 2 gün önce kaybettik. Onu da bugün gömdük. Son deprem şehidimiz oldu. Evladı ve eşinin yanına ortaya gömdük kendisini. 18 aydan beri yaşam mücadelesi veriyordu. Maalesef depremden çıktığında da kolunu kesmişlerdi. Yoğun bakımda arada kendine geliyordu. Bağırıp çağırıyordu ama başka da tepki veremiyordu. İki gün önce de tamamen vefat etti. Deprem 18 ay geçti ama depremi unutamadık ve unutamayacağız da şu an ayaklarım titriyor. Atlatamadık biz hiçbir şekilde depremi atlatamadık" dedi.

"Depremde eşi ve çocukları şehit olarak çıktı ama kendisi yaralı çıktı"

Harmancı'nın cenazesine katılan Hüseyin Çağırır ise, "Bu arkadaşımız 6 Şubat depreminde yaralı olarak çıkarıldı. İlk olarak tedavi için Mersin'e gitti. Uzun bir süre Mersin'de kaldı ve orada bazı uzuvlarını kaybetti. Bir kolu kesildi. Ondan sonra Konya'ya gitti. Yaklaşık 3 ay önce de Antakya'ya geri getirildi. Yoğun bakımda kaldı. Bugün de vefat etti. 6 Şubat'tan beri yoğun bakımdaydı. Burada eşi ve iki çocuğu var. Depremde eşi ve çocukları şehit olarak çıktı ama kendisi yaralı çıktı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Deprem, hatay, Baba, Deprem, Acil Durum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 İki fotoğrafta Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğrafta Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:43:52. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da depremde yaralı olarak kurtarılan baba yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement