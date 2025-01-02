Hatay'da Konteyner Kentte Kalan Öğretmenler, Elektriklerin Kesilmesini Protesto Etti

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(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Konteyner Kenti'nde kalan öğretmenler, faturaların ödenmediği gerekçesiyle yapılan elektrik kesintisini protesto etti. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan Hizam Hasırcı, "Bu yapılan ne hukuka ne de insanlığa yakışır, kabul etmiyoruz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde çoğunlukla öğretmenlerin yaşadığı Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından elektrik faturalarının ödenmemesi gerekçesiyle konteyner kentin elektriğinin kesildiği iddia edildi.

Konteyner kenti ziyaret eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı, burada 210 ailenin yaşadığını, ısınmaktan yemek yapmaya kadar tüm ihtiyaçların elektrikle sağlandığını belirterek "Aldığımız bilgiye göre AFAD tarafından elektriklerin ödenmemesinden dolayı bütün konteyner kentin elektrikleri kesilmiştir. Öğretmenlere reva görülen bu zulmü asla kabul etmiyoruz. Lafa gelince öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden yetkililer öğretmene bir elektriği çok görüyor. Bunu asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"İlçe Milli Eğitim topu AFAD'a attı"

Elektriğin açılmaması durumunda ciddi eylemler yapacaklarını tüm kamuoyuna deklare ettiklerini belirten Hasırcı, Toroslar Elektriğin kimseye tebligat göndermeden elektrik kesmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bu yaşananların insanlığa da hukuka da yakışmadığını söyleyen Hasırcı, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim'i aradığını fakat Milli Eğitim'in sorunu çözmek yerine topu AFAD'a attığını söyledi. Açıklama, alkışlı protesto ile sona erdi.

"Öğretmenler saatlerdir polar battaniyeyle oturuyor"

Konteyner kentte kalan öğretmenlerden Ahmet Gültekin, yedi ay önce sayaç takılmasından bahsedildiğini ama durdurulduğunu söyledi. Torosların sayaç takılmasına dair hiçbir tebligat göndermediğini belirten Gültekin, "Saat 14.00'ten beri elektrik kesik. Bugün hava çok soğuk. Isınma, yemek her şey elektrikle oluyor. Liseye, ilkokula giden çocuklar var. Biz buralıyız bir akrabamıza gideriz. İzmir'den, Kocaeli'nden yeni atanan öğretmenler kalıyor burada. Gidecek yerleri de yok. Öğleden beri saatlerdir öğretmenler polar battaniyeyle oturuyor" dedi.

Açıklamanın ardından konteyner kente, saat 20.30 sularında çarşamba gününe kadar sayaç takma şartıyla geçici olarak elektrik verildi.