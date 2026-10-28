Hatay Kırıkhan\'da Amanosların zirvesindeki dev bayrak 1250 kilogram boyayla yenilendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanosların zirvesinde bulunan bin 500 metrekarelik dev al bayrak, boyama çalışması yapılarak yenilendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde Amanosların zirvesindeki dev al bayrak için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, zirvedeki bin 500 metrekarelik al bayrak için bin 250 kilogram boya kullanılarak yenilendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmayla, Amanosların zirvesinde Türk milletinin bağımsızlığını, milli birlik ile beraberliğini temsil eden dev al bayrak yenilendi. HBB yetkilileri; Türk bayrağının, milletin ortak değeri ve en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek ay yıldızlı bayrağın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıttığını ifade etti.