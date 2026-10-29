Hatay Kumlu'da Atatürk maketini yağmurdan koruyan kızın davranışı beğeni topladı - Son Dakika
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Hatay Kumlu'da Atatürk maketini yağmurdan koruyan kızın davranışı beğeni topladı

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Hatay Kumlu\'da Atatürk maketini yağmurdan koruyan kızın davranışı beğeni topladı
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Hatay Kumlu\'da Atatürk maketini yağmurdan koruyan kızın davranışı beğeni topladı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında yağmur yağarken Atatürk'ün maketini şemsiyesiyle koruyan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı. O anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında etkili olan yağışta, Mustafa Kemal Atatürk'ün maketinin ıslanmaması için şemsiye tutan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı.

Kumlu ilçesinde bulunan Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, Cumhuriyet Bayramı etkinliği sırasında yağmura rağmen Atatürk'ün maketini şemsiyesiyle korumaya çalıştı. Küçük öğrencinin bu anlamlı davranışı sosyal medyada beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Sinem Elif Büyük'ün öğrencisi Meryem Birce'nin Atatürk'e duyduğu sevgiyi gösteren o anlar, etkinliğin dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıGüncelKumluYerelHatayYaşamSon Dakika

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