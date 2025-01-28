Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13 - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Hava Durumu: Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Çığ Tehlikesi - Son Dakika
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