Hava Durumu: Karadeniz ve Doğu Anadolu Yağışlı

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Az bulutlu ve açık 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20 - İSTANBUL