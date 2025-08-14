Hava Durumu: Parçalı Bulutlu ve Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 42
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 - İSTANBUL
