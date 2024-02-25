Hava Durumu Tahmini

Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcakalığı: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16 - İSTANBUL