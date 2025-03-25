Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma Bekleniyor

Kuzey ve batı bölgelerinde yağış, doğuda buzlanma bekleniyor; sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde.

25.03.2025 09:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hava Durumu: Yağış ve Buzlanma Bekleniyor - Son Dakika

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