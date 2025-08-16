Havlayan Garson Mustafa Fenomen Oldu

Isparta'da bir döner işletmesinde garsonluk yapan Mustafa Bulgurcu, müşterilerini havlayarak karşılaması ve ilginç mimikleriyle kısa sürede hem işletmenin hem de sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yetimhanede büyüdüğünü söyleyen Bulgurcu, geçmişte yaşadığı zorlukları insanları güldürerek aştığını belirtti.

"Dükkana gelen müşterilerden takdir topluyor"

Mustafa Bulgur'un patronu Uğur Baysan, "Ben buranın işletmecisiyim, burada 25 yılı geride bıraktık. Isparta Merkez'de tanınan bir iş yerimiz var. Yaklaşık 2 aydır yanımızda çalışan, kardeşimiz gibi gördüğümüz Mustafa ise özel bir arkadaşımız. Kendisi anne babası olmayan, yetimhanede büyümüş bir kardeşimiz. Biz de burada ona sahip çıktık. Kendi çabalarıyla sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyor ve dükkana gelen müşterilerden takdir topluyor. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz, bir sıkıntımız yok" dedi.

"Yetimhanede büyüdüm ve buralara kadar gelmem büyük şanstı"

Mustafa Bulgurcu, "Ben burada bir dönercide çalışıyorum. Arada sırada sosyal medyaya içerik üretiyorum. Yetimhanede büyüdüm, bu zamana kadar gelmem benim için şanstı diyebilirim. Çok zorluklar yaşadım. Şu anda hayat devam ediyor, ben de çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Sosyal medyada gördü uygulamaya başladı

'Havlama' hikayesinin başladığı günleri anlatan Bulgurcu, "Amerika'da bir fenomenin kırmızı ışıklarda durup insanlara ilginç mimikler yaptığını gördüm ve 7 milyon izlenme aldığını fark ettim. Ben de 'Neden yapmayayım?' dedim. Denedim ve ilgi görmeye başladı. Ispartalılar beni 'Halkın Adamı Deli Mustafa' olarak tanımaya başladı. Sokakta yürürken yanıma gelip 'Kardeşim videolarını izliyorum, çok beğeniyorum' diyen ve fotoğraf çektirmek isteyen insanlar oluyor" şeklinde konuştu.

"Problem yaşadığım müşteriler de oluyor ama devam edeceğim"

Yaklaşık 5 gün önce müşterilerine garip bir mimik yaptığını ve onların da kendisini cep telefonu ile çekip sosyal medyaya yüklediklerini belirten Bulgurcu, "O görüntü çok büyük ilgi gördü. Elbette problem yaşadığım müşteriler de oluyor ama devam edeceğim, yapacak bir şey yok. Müşterilerin çoğu beni çok sever. Sırf beni görmek için gelenler bile oluyor. Bunu tamamen içimden geldiği için yapıyorum çünkü müşteriyi ne kadar güldürürsen seni o kadar çok tercih ediyor" dedi.

"Ne yapacağımı bilemedim, adeta nutkum tutuldu"

İşletmeye gelen müşterilerden Rümeysa Gömük, "Ben buranın müdavimiyim, sürekli geliyorum. İşletme sahibini de tanıyorum, çok sevdiğim bir insan. Mustafa ile de burada tanıştık. Sağ olsun, çok ilgili birisi. İlk geldiğimde, bir ara kapıda havlayarak beni içeri çağırdı. Çok garipsedim, ne yapacağımı bilemedim, adeta nutkum tutuldu. Sonra içeri girdim ve meğerse bunu sürekli yapıyormuş. Tabi biz o zamanlar bilmiyorduk. Daha sonra sosyal medyada videoları ilgi çekmeye başlayınca Isparta'da tanınan biri oldu. Benim için çok ilginç bir anıydı" dedi. - ISPARTA