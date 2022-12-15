Ankara'da 'aslan' paniği yaşandı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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Ankara'da 'aslan' paniği yaşandı! Gerçek bambaşka çıktı

15.12.2022 17:26

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, "Hayvanat bahçesindeki aslan kaçtı" iddiası ortalığı karıştırdı. Hayvanat bahçesinin ortaklarından olan Yaşar Kaplan, iddialarla ilgili, "Görüntülerdeki aslan değil köpek" ifadelerini kullandı.

Ankara Gölbaşı'nda 4 bin metrekarelik arazide kurulu özel hayvanat bahçesinin ruhsatı mahalle sakinlerinin şikayeti sonucu içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olması ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle bir süre önce Ankara 18'inci İdari Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Hayvanat bahçesine komşu olan evlerde yaşayan vatandaşlar bugün hayvanat bahçesinden bir aslanın kaçtığını iddia etti.

Ankara'da aslan paniği: Hayvanat bahçesinden kaçan köpekmiş

"ASLAN GÜNDÜZ KAÇSAYDI KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRÜRDÜ?"

Hayvanların hala hayvanat bahçesinde olduğuna dikkat çeken hayvanat bahçesine komşu olan Niyazi Gürel, "Benim evimin yanındaki hayvanat bahçesi bakımsız ve dünyada emsali olmayan bin 100 metrekare içerisinde 14 aslan, kaplan, ceylanlar, yılanlar, iguanalar. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Dün sabah aslan kaçıyor. Bu aslan gündüz kaçsaydı acaba kaç kişiyi öldürürdü? Yetkililere soruyorum, buranın ruhsatı iptal oldu. İptal olmasına rağmen hala bu hayvanat bahçesi açık, müşteri alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Devlet neden buna müdahale etmiyor? Neden tamamen kapatmıyor? Neden bunları buradan almıyor? Şaşırdım, bıktım usandım artık. Hayatımız hep tehlikede ve komşumun bahçesine gidiyor. Sabah 06.20'de komşumun çocuğu da korkarak resmini çekiyor. Köpek zannediyor, aslan olduğunu görünce hemen evine kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'da aslan paniği: Hayvanat bahçesinden kaçan köpekmiş

ASLAN DEĞİL KÖPEK ÇIKTI

Hayvanat bahçesi ortaklarından Yaşar Kaplan ise şikayet edenin yan komşusu olduğunu ve daha öncesinde de mahkemelik olduklarını söyleyerek, "Yan komşumuz bizi şikayet eden. Zaten mahkemeliğiz beyefendiyle. Buradan geçen köpeği çekmişler, öyle aslan falan kesinlikle yok. Çünkü aslanlarımızın hepsi içeride. Öyle bir görüntü yok. Polis de geldi tutanak tuttu. Aslanların içeride olduğunu tespit ettiler" dedi.

Ankara'da aslan paniği: Hayvanat bahçesinden kaçan köpekmiş

"ASLANIN KAÇMA ŞANSI YOK"

Polis tutanağında "Aslanın dışarıda görülmediği, kafesinde olduğu görüldüğü" ifadesinin yer aldığını dile getiren Kaplan, "Aslanın kaçma şansı yok. 'Aslan kaçtı, geri geldi' diyor. Sizce kaçan aslan geri gelir mi? Gelmez, köpek değil ki gelsin. Bizim burada bir tane köpeğin görüntüsü var" şeklinde konuştu.

Ankara'da aslan paniği: Hayvanat bahçesinden kaçan köpekmiş
Kaynak: İHA
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Yaşar Kaplan, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da 'aslan' paniği yaşandı! Gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

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