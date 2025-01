Hayvancılık Krizde: Üreticiler Zor Durumda

Yerel

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvan besiciliği yapan çiftçi Mehmet Karaduman hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade etti. Karaduman, "Hayvancılık yapan üretim yapan oldukça az sayıda insan var. Biz besi yapıyorduk daha önce çok yüksek besilerimiz oluyordu burada kış aylarında dahi ama ithal edilen hayvanlardan dolayı et fiyatları onlar daha ucuza kestirdiği için şu an hiçbir kasap kolay kolay tercih etmiyor bizleri. Bu yüzden iptal ettik şu an sadece kurbanlığa yöneldik. Besimiz kalmadı elimizde böyle giderse hiç kalmaz zaten" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıçıyanlı Köyü Karadumanlar Çiftliği'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mehmet Karaduman hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Zorlanmaya başladık"

"Aile işletmemizde çiftçilik yapıyorum şu an ziraat mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık geçmişten beri atalarımız, dedelerimizden kalma hayvancılık işi ile uğraşıyoruz, koyunlarımız var ineklerimiz var. Bizler bu yıllarda, geçen yıl da dahil biraz zorlanmaya başladık hayvancılık konusunda çünkü yem fiyatları, arpa fiyatları,saman fiyatları, oldukça fazlalaşmaya başladı. En ufak maliyet olarak geçen yıl aldığımız saman 1 lira 70 kuruştu kilosu şu an 4,5 liraya kadar arttı. Samanlarımızla kendi verdiğimiz yemlerimizi de kendi arazilerimizden, kendi ürünlerimizden elde ediyoruz. Bir şekilde işçiliklerini kendimiz yapıyoruz. Bu yüzden biraz maliyetlerimizi kendi çapımızda kısmaya çalışıyoruz ama dediğimiz gibi çok zorlanıyoruz bu yıllarda. Tamamen ailemiz kendi işin içinde olduğu için birazcık daha ileride olduğumuzu söyleyebiliriz.

"Kuzu fiyatları yüzde 300 arttı"

Bin tane falan koyunumuz var şu an. Besi yapıyoruz ki et fiyatları da zaten kendini kurtarmıyor, aldığımız hayvanlar küçükbaş kuzular çok arttı. Yüzde 300 civarı bir artış oldu şu an biz 10-11 bin liraya güzel yetiştirecek kuzu bulamıyoruz. Sivas'ta bakıyoruz, Kayseri'de bakıyoruz Türkiye'nin çeşit dillerine bakıyoruz bulmak gerçekten çok zor. Maliyetler zaten çok yüksek. Bizler bu fiyata alıyorsak kaça satacağız bir de bu var. Gelen müşterilerimize fiyat söylemeye utanır olduk artık. Devletimizin bu konuda bize biraz yardımcı olmasını sadece bize değil tüm hayvancılara, tüm üreticilere çiftçilik yapan herkese biraz daha yardımcı olmasını temenni ediyoruz.

"Çevremizde besici kalmadı"

Şimdi şöyle bir durum da var çevremizdeki küçük çiftçiler, küçük hayvancılar çok azalmaya başladı artık hayvancılık yapmak istemiyor, yapamaz oldu. Böyle giderse Türkiye'de hayvancılık yani çiftçilik üretim yapan herkes her şekilde zorlandığı için yavaş yavaş artık bırakmaya başlıyor. Şehre göçler arttı, civardaki köylerde hiç bir kimse kalmadı artık. Hayvancılık yapan üretim yapan oldukça az sayıda insan var. Biz besi yapıyorduk daha önce çok yüksek besilerimiz oluyordu burada kış aylarında dahi ama ithal edilen hayvanlardan dolayı et fiyatları onlar daha ucuza kestirdiği için şu an hiçbir kasap kolay kolay tercih etmiyor bizleri. Bu yüzden iptal ettik şu an sadece kurbanlığa yöneldik. Besimiz kalmadı elimizde böyle giderse hiç kalmaz zaten."