Hıdırellez Nilüfer'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Hıdırellez Nilüfer'de Coşkuyla Kutlandı

Baharın gelişi olarak kutlanan Hıdırellez, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen 13. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği ile coşkuyla karşılandı. Kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, katılımcılar müzik ve danslarla bahara merhaba dedi.

05.05.2025 20:03
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Hıdırellez Nilüfer'de coşkuyla kutlandı

BURSA - Baharın gelişi olarak kabul edilen Hıdırellez, bir gün önceden 13. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte, Hıdırellez gelenekleri yaşatılırken, katılımcılar müzik ve danslarla dolu etkinlikle bahara "merhaba" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Lozan Mübadilleri Vakfı ve Dayanışma Derneği, Bursa- İzmir Karayolu Ticaret ve Sanayici İş İnsanları Derneği (BİZSİAD), Görükle Kadın Derneği ile Görükle Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlediği 13. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği bu yıl da büyük katılımla gerçekleşti. Şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başladı

Şenlik, Nilüfer Belediyesi Görükle Hizmet Binası önünden başlayan renkli bir kortej yürüyüşüyle başladı. Müzik ve danslar eşliğinde ilerleyen kortej, şenlik alanına ulaştı. Görükle Motormeşeler Parkı'ndaki şenlik alanında vatandaşlar çeşitli etkinliklere ve atölyelere katıldı. Görükle ve çevre mahallelerden şenliğe katılan vatandaşlar gün boyu aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler. Yemek ve hediyelik eşya stantlarından alışveriş yapan vatandaşlar, yüz boyama, takı yapımı ve baskı boya gibi atölyelere de katıldılar. Katılımcılar, Hıdırellez'in ritüellerinden biri olan ateşten atlama geleneğini de gerçekleştirdi. Şenlikte, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da renkli bir gösteriye imza attı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hıdırellez'in umudun, barışın ve bereketin müjdecisi olduğunu belirterek, "Doğa nasıl yeniden can buluyorsa, biz de Hıdırellez'le kalplerimizi yeniliyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz" dedi.

Hıdırellez'in yüzyıllardır süren ortak bir gelenek olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Hızır ile İlyas'ın buluşmasını kutlamak için bir aradayız. Hıdırellez bolluğu, bereketi, dostluğu müjdeliyor. Bu gece edilen duaların kabul edildiğine, doğaya bırakılan her niyetin yeşerdiğine inanılıyor" ifadelerini kullandı.

"Dayanışmanın ve umudun günü"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da, doğduğu topraklar olan Görükle'de Hıdırellez'i kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geçmişteki Hıdırellez kutlamalarının güzelliğini ve coşkusunu bu şenlikte yaşadıklarını belirten Saldız, "Hıdırellez dayanışmanın, paylaşmanın ve ortak geleceğe dair umutların yeniden filizlendiği gündür" dedi. Açılış konuşmalarının ardından 13. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği, eğlenceli konserlerle devam etti. Etkinlikte önce Piyanist Semat ve Eray sahne aldı. Daha sonra sevilen sanatçı Demet Tuğcu, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hıdırellez Nilüfer'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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