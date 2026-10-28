Hızar’dan ’29 Ekim’ mesajı: "Cumhuriyet, bu milletin onuru, Türkiye’nin ebedi imzasıdır"

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Genel Başkanı ve Kayserililer Federasyonu Avrupa Başkanı Ali Hızar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet, bu milletin onuru, Türkiye'nin ebedi imzasıdır" dedi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin vatan sevgisini, Türkiye ile kopmaz gönül bağlarını ve ülkenin geleceğine katkı sunma kararlılığını dile getiren Hızar, Cumhuriyet'in yalnızca geçmişten kalan bir emanet değil, gelecek nesillere taşınması gereken kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında milli duyguları ve ortak tarih bilincini ön plana çıkaran Ali Hızar, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, sarsılmaz inancının ve özgür yaşama kararlılığının en büyük eseri olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin, imkansızlıklar karşısında inancını kaybetmeyen bir milletin bütün dünyaya verdiği tarihi bir cevap olduğunu belirten Hızar, 29 Ekim 1923'ün yalnızca bir yönetim biçiminin ilan edildiği tarih olmadığını; milletin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlığını ve geleceğini kendi iradesiyle belirlediği büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Cumhuriyet'i yaşatmak geçmişe ve geleceğe karşı borcumuzdur"

Ali Hızar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur, tarifsiz bir heyecan ve gönülden gelen bir sevgiyle kutluyoruz. 29 Ekim, bir milletin esareti asla kabul etmeyeceğini, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ve geleceğini kendi iradesiyle belirleyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir gündür. Cumhuriyet, en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen, vatanı için mücadele eden ve bağımsızlığı uğruna her türlü fedakarlığı göze alan aziz milletimizin ortak eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen Milli Mücadele, yalnızca bir zafer değil; milletimizin karakterini, inancını ve özgürlük tutkusunu tarihe altın harflerle yazdıran eşsiz bir destandır. Bu destanın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bizlere bırakılmış en kıymetli emanetlerden biridir. Bizlere düşen görev, bu emaneti yalnızca sözlerle anmak değil; çalışarak, üreterek, ülkemizi geliştirerek, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyet'e sahip çıkmak, onun değerlerini yaşatmak ve ülkemizin yarınları için sorumluluk almaktır."

"Avrupa'da yaşasak da gönlümüz, kökümüz ve yönümüz Türkiye"

Avrupa'da yaşayan Türklerin ve Kayserililerin Türkiye ile olan bağlarının önemine dikkat çeken Hızar, yurt dışında yaşamanın vatana duyulan sevgiyi ve sorumluluk bilincini azaltmadığını, aksine bu bağları daha da anlamlı hale getirdiğini belirterek, "Avrupa'da yaşayan Türkler ve Kayserililer olarak, hangi ülkede yaşarsak yaşayalım, köklerimizi, kültürümüzü, dilimizi, bayrağımızı ve bizi biz yapan milli değerlerimizi yaşatmayı büyük bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bizim için Türkiye, yalnızca doğduğumuz veya ailelerimizin geldiği topraklar değildir; hatıralarımızın, tarihimizin, kimliğimizin ve geleceğe dair umutlarımızın merkezidir. Avrupa'da elde ettiğimiz tecrübeyi, bilgi birikimini, ticari gücü ve girişimcilik ruhunu Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak bir değere dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizle Avrupa arasında ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal köprüler kurmak; yeni yatırımlara öncülük etmek, istihdam oluşturmak ve gençlerimize fırsatlar sunmak, bu anlayışın en önemli parçalarıdır. İnanıyoruz ki güçlü bir Türkiye, güçlü bir ekonomi, güçlü bir üretim altyapısı, nitelikli gençler ve birbirine güvenen bir toplumla mümkündür. Avrupa'daki Türk iş dünyasının da bu büyük hedefe sunacağı önemli katkılar vardır. Bizler, birlik içinde çalışarak hem yaşadığımız ülkelere değer katmayı hem de anavatanımızın gelişimine destek olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Birliğimiz gücümüz, Cumhuriyet'imiz ortak gururumuzdur"

Milli birlik ve beraberliğin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı öneme de değinen AKİB Genel Başkanı Ali Hızar, farklılıkların ortak değerler etrafında birleştiği, dayanışmanın ve karşılıklı güvenin güçlendiği bir toplumun her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ifade etti. Hızar, "Bizleri bir arada tutan en güçlü bağ; vatan sevgimiz, bayrağımıza duyduğumuz saygı, ortak tarihimiz ve Cumhuriyetimizin temel değerleridir. Geçmişimizin fedakarlıklarını unutmadan, bugünün sorumluluklarını yerine getirerek ve yarınlara umutla bakarak yolumuza devam etmeliyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize bırakacağımız en değerli miras; özgür, güçlü, üretken, çağdaş ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'dir. Bunun yolu da çok çalışmaktan, birbirimize destek olmaktan, ortak hedefler etrafında kenetlenmekten ve ülkemizin gelişimine katkı sunmaktan geçmektedir. Cumhuriyetimizin 103. yılında, milletimizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesini, ülkemizin her alanda ilerlemesini ve Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünün artmasını yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına minnetle"

Mesajının sonunda Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen kahramanları saygı ve minnetle anan Ali Hızar, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün bağımsız bir ülkede, kendi bayrağımızın gölgesinde ve Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla geleceğe bakabiliyoruz. Bu büyük mirasın kıymetini bilmek, onu korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Avrupa'daki bütün vatandaşlarımızın, aziz milletimizin ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın bayramı olarak yürekten kutluyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın gölgesinde; birliğimizin daim, kardeşliğimizin güçlü, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasını diliyorum" diye konuştu.