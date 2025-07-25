Hizmet-İş'in pikniğine binlerce kişi katıldı - Son Dakika
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Hizmet-İş'in pikniğine binlerce kişi katıldı

Hizmet-İş\'in pikniğine binlerce kişi katıldı
25.07.2025 17:07  Güncelleme: 17:26
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Hizmet-İş Sendikası ve Düzce Belediyesi Belka A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Personel Pikniği, Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisi'nde geniş katılımla gerçekleşti.

Hizmet-İş Sendikası ve Düzce Belediyesi Belka A.Ş. iş birliği ile düzenlenen Personel Pikniği, Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisi'nde geniş katılımla gerçekleşti. Kadın İstihdamı teması ile düzenlenen piknikte Düzce Belediyesi başta olmak üzere ilçe ve belde belediyelerinde çalışan kadın personeller, erkek personellerin eşleri ile çocukları bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası ve Belka A.Ş.'nin iş birliği ile kaynaşma ve dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla Personel Pikniği düzenlendi. Aydınpınar Şelaleleri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen pikniğe Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Düzce Hizmet-İş Başkanı Ali Kemal Esen, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Kadın İstihdamına dikkat çekmek üzere hazırlanan tema ile düzenlenen pikniğe belediyelerde çalışan kadın personeller, erkek personellerin eşleri ve çocuklarından oluşan binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi.

"Tüm imkanlarımız personelimiz için"

Piknikte çalışanlarla bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı konuşmada Düzce'de çalışma barışı olduğuna vurgu yaparak sendika ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi ve şöyle konuştu: "İş hayatında barışın ve dayanışmanın çok önemli bir yeri vardır. Bu piknik, bu birliktelik, çalışma hayatındaki dayanışmayı göstermesi bakımından büyük anlam ifade ediyor. Sendikamız ve biz kaynaklarımızı ve imkanlarımızı çalışanlarımız lehine kullanmak için gayret gösteriyoruz. Karşılıklı değerlendiriyor ve her iki yılda bir yaptığımız sözleşmelerde mutabakat sağlıyoruz. Düzce'de çalışma barışı vardır. İşçi ve işveren arasında bir sosyal dayanışma vardır. Bu birlikteliğin Düzce'nin yararına olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Etkinliği tertip eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"Kadın demek, emek demektir"

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yaptığı konuşmada pikniğin kadın teması üzerine düzenlenmesine dikkat çekerek kadınların yaşamın her alanında emekçi olduğunu belirtti ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kadın demek aslında yaşamın her alanında emek demek. Bugün ayrı bir toplantımız var burada. Hizmet-İş'in bu güzel buluşmasında emeği olanlara teşekkür ediyoruz. Ne iş yaparsa yapsın ne olursa olsun kadınların hepsi birer emekçi. Tüm kadınlara buradan selam ediyorum. Yangınlar bizi çok üzdü, görev yapan tüm kurumlara ve temsilcilerine kolaylıklar diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum."

"Düzce'de tam bir dayanışma içinde çalışıyoruz"

Piknik organizasyonuna gösterilen yoğun ilgiden dolayı sendika temsilcilerine teşekkür eden HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün hüzünlüyüz, kaybettiğimiz başta ormancılarımız olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ateşle savaşan kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Benzer acılar bir daha yaşanmasın inşallah. Düzce bizim için önemli. Biz bu şehirde tam bir dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Belediye başkanımız seçildiği andan itibaren diyalogları, işçi işveren değil de vatana millete hizmet etme konusunda birlikte çalışıyoruz. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Düzce'mizi geleceğe taşımak konusundaki bütün gayret ve çabalarına teşekkür ediyoruz. Sendika temsilcilerimizin hepsine bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Kadınların çalışma hayatında yer alması ve devamlılığı konusunda gösterdiği özveri için teşekkür ediyorum. Bu etkinliği düzenleyenleri yürekten kutluyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Hizmet-İş Sendikası Düzce Başkanı Ali Kemal Esen katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.

Daha sonra alanda kurulan spor ve oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar, aileleri ile birlikte hem doğanın tadını çıkardı hem de kendileri için hazırlanan ikramlardan tattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizmet-İş'in pikniğine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

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