Hocalı şehitleri Bağcılar\'da anıldı

Yerel

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 33 yıl önce gerçekleştirilen katliamda öldürülen 613 Azerbaycan vatandaşı Bağcılar'da anıldı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan güçlerince 613 kişinin katledilmesi sebebiyle Bağcılar'da anma töreni düzenlendi. Azerbaycan Dostluk Parkı'ndaki Hocalı Anıtı önünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak, Hocalı şehitleri için dualar edildi. Programda Hocalı'da yaşananların bir savaş değil, insanlık suçu olduğu vurgulandı.

"İnsanlık tarihinin son 100 yılında gördüğü en trajik soykırımlarından biri"

Hocalı'da yaşanan katliamın hala tazeliğini koruduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İnsanlık tarihinin belki son 100 yılında gördüğü en büyük, en vahşi ve en trajik soykırımlarından biri 33 yıl önce yaşandı. Bizler Türkiye olarak her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmakla birlikte haklı çabalarını her platformda desteklemekteyiz. Türkiye ile Azerbaycan sevinçte ve tasada dost ve kardeştir. Bu duygudan hareketle her yıl 26 Şubat'ta Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yas tutuyor, birlikte üzülüyoruz. Devlet olarak birlikte ortak hareket ediyor, kültürde ve düşüncede ortak bir anlayışın içinde yer alıyoruz. Bugün olduğu gibi her yıl Hocalı soykırımını telin etmek ve unutturmamak adına programlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Her yıl düzenledikleri programlarla amaçlarının bu acıları unutturmamak olduğunu söyleyen AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Bu acıları unutmamamız lazım. Unutulan acılar tekrarlanır. Bizler Türkiye olarak da daha adil bir dünya için Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hocalı direnişimizin sembolüdür"

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında 30 yıl önce yaşanan soykırımın tüm insanlığın vicdanında derin yaralar bıraktığını söyleyen Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayova ise, "Dünya bu vahşete sessiz kaldı. Yeterince duymadı, görmedi ya da görmezden geldi. Ama yaşanan o faciadan, soykırımdan sonra çabalarımız sonucunda birçok ülke bu katliamı soykırım olarak tanıdı. Hocalı bir yas günü değil, aynı zamanda bir direnişin ve hak davamızın sembolüdür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL