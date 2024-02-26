26 Şubat 1992'de Hocalı Katliamı Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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26 Şubat 1992'de Hocalı Katliamı Anma Töreni Düzenlendi

26 Şubat 1992\'de Hocalı Katliamı Anma Töreni Düzenlendi

26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı 613 kişi, Talas'ta düzenlenen törenle anıldı.

26.02.2024 13:31  Güncelleme: 13:37
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26 Şubat 1992 tarihinde Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı 613 kişi, Talas'ta düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Parkı'nda bulunan Şehitler Anıtı önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başladı. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "32 yıl önce Ermeniler, çoluk çocuk, yaşlı kadın demeden 613 vatandaşımızı katletti. Acısı hala içimizde. Ancak ne mutlu ki bir süre Başkomutan İlham Aliyev tarafından ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve duruşlarıyla çok şükür Karabağ azatlığına yani özgürlüğüne kavuştu. Bundan dolayı sevinçliyiz ve gururluyuz" dedi.

Konuşmasında Azerbaycan Kardeşlik Parkı'ndan ve içindekilerden de bahseden Başkan Yalçın, "Bir süre önce 7 Şubat'ta Şuşa Azerbaycan Evi'nde önemli ve güzel bir şeye şahit olduk. Türkiye'de 3 yerde Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, onlardan birisi de bu mekanda oldu. Bundan da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. 20 bin metrekare üzerindeki Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı yapmak, bu anıtı buraya taşımak, Şuşa Evi'ni yapmak Azerbaycanlı kardeşlerimize bir armağanımızdır ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz her şeyin en iyisine layıktır" diye konuştu.

"Güçlü olmamız lazım"

Gazze'de yaşanan soykırıma da değinen Başkan Yalçın, "Biliyorsunuz bir katliam da Filistin'de yaşanıyor Gazze'de başlayan katliamda neredeyse 30 bin kişi hayatını kaybetti. Küresel güçler hem soydaşlarımızı hem dindaşlarımızı katletmeye azimliler. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan devleti ne kadar güçlü olursa biz de o kadar sesimizi çıkarabileceğiz. Allah hem Azerbaycan devletine hem Türkiye Cumhuriyeti'ne nice yüz yıllar ömürler nasip etsin. Ben Hocalı ve dünyanın her yerinde mazlum şekilde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"Başkan Yalçın unutulmaması için çırpınıyor"

Şuşa Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Elshan Ganbarov da yaptığı konuşmada Başkan Yalçın'ın konuya duyduğu hassasiyete teşekkür ederek, "Bir kültür bekçisi gibi bir tarihin unutulmaması için çırpınan Yalçın Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tarih asla unutanları sevmez. Tarihi unutmak, 100 yıl önce Erzurum'da yapıldığı gibi 100 yıldan sonra Hocalı'da yapılmış bir katliamla karşı karşıya kalmak gibidir. Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ulusumuza uzun ömürler versin" şeklinde konuştu.

"Tek millet iki devlet"

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, tek millet iki devlet vurgusu yaptığı konuşmasında, "Azerbaycan ve Türkiye'nin geçmişten günümüze bir gönül bağı var. Azerbaycan'da kar yağsa biz burada üşürüz. Türkiye'de de kar yağsa hiç şüphe yok ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada üşür. Bugün ne mutlu Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği, gönül birliğiyle birlikte Karabağ bölgesi huzura kavuşmuştur. Böyle bir anma programı düzenlediği için de değerli Yalçın Başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Burada gördüklerim gurur verici"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul İsmail de konuşmasında, "Bu hassasiyet için Kayserimize özellikle Talas Belediyemize özel minnettarlığımı sunuyorum. Bu meselelerde Kayseri'mizin ne kadar hassas olduğunu her zaman şahsen gördüm. Burada Hocalı Parkı'nın açılması, güzel bir anıtın yapılması, Şuşa Evi'nin olması gurur verici bir meseledir. Gerçekten bir millet iki devlet anlayışının ve gönüllerimizin birbirine bağlı olduğunun göstergesidir. İyi günlerde bir arada olmak kolaydır, önemli olan bu tür acılarımızı birlikte paylaşmaktır. Bunu sağlayan Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarihin en büyük trajedilerinden birisi"

Azerbaycanlı şirket Socar'ın Türkiye Doğal Gaz İşbirimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Sinan Temür ise, "Hocalı soykırımını derinden hissediyorum. Dağlık Karabağ bölgesinde soykırımı sadece bu yüzyılın değil tarihin en büyük trajedilerinden bir tanesidir. Bu anma programını düzenlediği için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Hocalı Anıtı'na katliamda hayatını kaybedenler anısına çelenk konuldu ve karanfil bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Talas, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 26 Şubat 1992'de Hocalı Katliamı Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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