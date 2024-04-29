Hollanda Fahri Konsolosluğu Marmaris\'te Kral Günü Resepsiyonu Düzenledi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Hollanda Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde "Kral Günü" resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda- Türkiye dostluk ormanına dikilmek üzere Vali İdris Akbıyık'a 10 bin adet fidan için çek takdim etti.

Hollanda'nın milli günü dolayısıyla Marmaris'te bir otelde Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde "Kral Günü" resepsiyonu düzenlendi. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve eşi Carmen Van Toorenburg, ilçe protokolü, çok sayıda kamu kurum temsilcisi, turizmciler ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından bir konuşma yapan Büyükelçi Wijnands, Hollanda Kralı Willem Alexander'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini ve kraliyet ailesinin adının "turuncu" anlamına gelmesinden dolayı Hollanda'da bu rengin ulusal sembol olduğunu belirterek, hem Hollanda'nın hem de Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşmasını ümit ettiğini, karşılaşma sırasında turuncu giyinmeyi sevdiklerini ifade etti. Wijnands, 100 yıl önce ülkesi ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk anlaşması imzalandığını hatırlatarak, "1612'den beri Türkiye ile temas halindeyiz. Diplomatik bağlarımız 400 yıldan daha eskiye dayanıyor ve yüzyıllar boyunca çok çok yakın ortaklar haline geldik. Türkler ve Hollandalılar yüzyıllardır ticaret yapıyoruz ve şu anda Hollanda 3 binden fazla şirketle temsil ediliyor. Hollanda olarak en büyük doğrudan yabancı ülke yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin Hollanda Başbakanının NATO Genel Sekreterliği görevine adaylığını destekleme kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Büyükelçi Wijnands, "Bu destekten dolayı Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Hollanda, Türkiye'yi bugünlerde tehlikede olduğumuz jeopolitik meselelerin çözümünde oynadığı büyük rol ve tabii ki NATO içindeki yakın işbirliği nedeniyle çok önemli bir ortak olarak görüyor. Hollandalılar ile Türkler arasında aile bağları var. Hollanda'da çok büyük, başarılı ve öne çıkan bir Türk topluluğumuz var. Hollanda'da yarım milyona yakın insan Türk kökenlidir. Bu, Almanya ve Fransa'dan sonra dünyanın üçüncü büyük Türk topluluğudur" diye konuştu.

Büyükelçi Wijnands, ülkesinin sembolünün turuncu rengi ve Hollanda'ya Osmanlı'dan getirilen laleler olduğunu belirterek, bu konuda müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi. Marmaris Sanat Festivali'nde iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinin devam edeceğini açıklayan Wijnands, Hollandalı sanatçı ve bestelerin festivalde yer alacağını ifade etti. Ülkeleri arasında çok yakın somut ve sıcak bağların olduğunu belirten Büyükelçi Wijnands, Hollanda'nın vize konusunda yardımcı olduğunu, sorunun siyasi değil salgın sonrasında yaşanan yoğunluktan kaynaklandığını da söyledi. Wijnands, "Hollanda-Türk Dostluk Ormanı'nın şekillenmesine yardımcı olan çifte vatandaşlarımıza harika çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ormanı restore etmenin yanı sıra dostluğumuzu da geliştirmek için 10 bin ağaç bağışında bulunmuştuk. 10 bin ağaç bağışı daha yapıyoruz. 20 bin ağaç bağışı yapmaktan mutluyuz" dedi.

Wijnands, Türk iş adamlarının, Türk öğrencilerinin, Türk turistlerin Hollanda'ya gelmesini istedikleri gibi Hollandalı turistlerin de Türkiye'ye gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Hollanda'nın Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun ise, yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra 1924 yılında imzalanan Hollanda-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını kutladıklarına değinerek, "Geçen yıl deprem felaketi dolayısıyla kutlama yapmadık. Hollanda deprem bölgesinde arama kurtarma ve yardım konusunda aktif rol oynadı. 150 milyon euroluk yardım yaptı. Birçok sosyal faaliyet yürütüldü. Bu yıl da 100. yıl kutlamaları çerçevesinde konserler, sergiler ve kültürel etkinliklere destek olacağız" dedi.

Büyükelçi Wijnands, Valis Akbıyık'a 10 bin fidan dikimi için bağış çeki takdim ederek, Marmaris'in eskisinden daha yeşil olması dileklerini iletti. Vali Akbıyık, Hollanda'nın Milli Günü'nü kutlayarak, fidan desteğinden dolayı Wijnands'a teşekkür etti. - MUĞLA