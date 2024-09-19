Hopa'da Reşit Kibar İçin Yaşam Nöbeti Başlatıldı - Son Dakika
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Hopa'da Reşit Kibar İçin Yaşam Nöbeti Başlatıldı

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Artvin'in Hopa ilçesinde, yaşam alanlarını savunmak isteyen köylülere ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için 'yaşam nöbeti' yapılıyor. Hopa halkı, doğalarını korumak ve sorumluların adalet karşısına çıkarılmasını talep ediyor.

19.09.2024 10:44  Güncelleme: 11:02
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkiinde yaşam alanlarını savunmak isteyen köylülere ateş açılması sonucunda yaşamını yitiren Reşit Kibar için tepkiler sürüyor. Hopa'da devam eden 'yaşam nöbeti'nde konuşan Handan Ustabaş, "Doğamıza yönelik saldırıların durdurulması azmettiricilerin ve sorumluların adaletin karşısına çıkarılması için Hopa halkı olarak sesleniyoruz; Artvin'in doğasını ve yaşam alanlarını talan açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilsin, Cankurtaran orman alanı Reşit Kibar orman alanı olarak ilan edilsin" dedi.

Artvin Hopa'da yaşam alanlarını savunmak isterken köylülere ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar için 'yaşam nöbeti' başlatıldı. Hopa Parkında başlayan yaşam nöbetine Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. Nöbette ana talep ise bölgenin adının "Reşit Kibar Ormanı" olarak değiştirilmesi oldu.

"İhalenin bize kalma şansı yoktu, süreci takip ettik"

Çifteköprü Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç, şunları söyledi:

"Uzun zamandır bir dedikodudur geziyor, 'Dursun Ali bu ihaleye girmiş kazanamadığı için Muhammet Ustabaş ile kavga etmiş ve bu nedenden dolayı da bu olay yaşanmıştır' diyorlar, bu bir yalandır. Bölgenin orman ihalesi daha henüz yapılmamıştı ve Dursun Ali bu ihaleye hiçbir zaman girmedi bunu orman işletmesinden gidip öğrenebilirsiniz. Evet, ihaleye ben kooperatif başkanı olarak girdim ve gerekli bilgiler belgeler elimizde ve daha öncede basınla paylaştık. Biz ihalenin içinde olalım ve yakından takip edelim diye ihaleye girdik. İhaledeki taban fiyatının altında bir fiyat verdik ve dolayısıyla da ihalenin bize kalma şansı zaten yoktu. Ama ola ki kalsa bile ihale şartlarını oluşturmadığımız için zaten ihale biz kalmayacaktı. Biz bu ihaleye her zaman karşı çıktık ve bunu her yerde söyledik, kurumları gezerek bilgilendirdik ve bu ihalenin yapılmaması için çağrıda bulunduk."

"Reşit Kibarın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılansın"

Basın açıklamasını okuyan Handan Ustabaş ise şunları söyledi:

"Son yıllarda ülke genelinde ve bölgemizde de yoğunlaşan madencilik faaliyetleri yaşam alanlarımızı tehdit etmektedir. Doğamıza yönelik saldırıda bulunan bu şirketler doğamızda ekolojik yıkıntılar bırakmaktadır. Kamuoyunun bu ekolojik yıkımı iyi bilmesi gerekiyor. Ordu'dan Artvin'e kadar ve ortalama olarak yüzde 71'i madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Bu demek oluyor ki içtiğimiz sulardan işlemiş olduğumuz topraklara kadar doğamız kimyasal maddelerle zehirlenecek ve hayvancılık faaliyetlerimiz engellenecektir. Doğu Karadeniz halkının uzun zamandır boğuştuğu hastalıklar artacaktır. Topraksız kalan yöre halkı göç etmek zorunda kalacaktır. Bunun en yakın örneği yanı başımızda yaşandı ve geçen günlerde Cankurtaran'da maden çıkarmak için gerekli zemini hazırlamak için mesire alanı projesi adı altında yapılmak istenen ve doğa katliamına karşı durmak isteyen arkadaşlarımıza ateş açılmış iki arkadaşımız yaralanmış ama Reşit arkadaşımız aramızdan alınmıştır. Devamında azmettiriciler ise yakalanıp adaletin karşısına çıkartılmak yerine, katliama tepki gösteren Dursun Ali Koyuncu ve hukuksuzluğa tepki gösteren Mutlu Akyüz ve Yıldıray Kibar arkadaşımız tutuklanmıştır. Doğamıza yönelik saldırıların durdurulması azmettiricilerin ve sorumluların adaletin karşısına çıkarılması için Hopa halkı olarak sesleniyoruz; Artvin'in doğasını ve yaşam alanlarını talan açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilsin, Cankurtaran orman alanı Reşit Kibar orman alanı olarak ilan edilsin. Reşit Kibarın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılansın tutuklanan arkadaşlar serbest bırakılsın. Reşittin hesabını soracağız Dursun Ali'yi, Mutlu'yu, Yıldıray'ı alacağız."

Hopa\'da Reşit Kibar İçin Yaşam Nöbeti Başlatıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa'da Reşit Kibar İçin Yaşam Nöbeti Başlatıldı - Son Dakika

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