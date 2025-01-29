Hopalılar, Belediyenin Ucuz Çayıyla Rahatlıyor

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopalı vatandaşlar, Hopa Sahili'nde bulunan belediyeye ait mobil büfeden çayı 5 liraya içtiklerini söyledi. Hopalı emekli Mehmet Akyıldız, "Hayat hiç iyi gitmiyor, kardeşim. Bize verdikleri para 14 bin 500 lira, yetmiyor. Bakın, burada 5 lira çay içiyoruz. Belediye çay vermiş, 5 liraya biz de çay içiyoruz. Normalde çay 10 lira" dedi. Murat Akyıldız ise, "Belediye olmasa belki de çay içemeyiz. Belediyenin çayı hem kaliteli hem de ucuz" diye konuştu.

Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamın her alanında sıkıntı yaşadığını söyleyen Hopalılar, belediyenin Hopa Sahili'ndeki mobil büfesi aracılığıyla 5 liraya çay içtikleri için memnun olduklarını belirtti.

Hopalı Mehmet Akyıldız, "Hayat hiç iyi gitmiyor, kardeşim. Bize verdikleri para 14 bin 500 lira, yetmiyor. Bakın, burada 5 lira çay içiyoruz. Belediye çay vermiş, 5 liraya biz de çay içiyoruz. Hopa sahilindeyiz, bakın şurada Hopa Belediyesi'nin büfesi var, orada çay 5 liraya satılıyor. Normalde çaylar 10 lira. Ezik emeklileriz biz. Evet, Türkiye şartlarında öyledir yani. Bir şekilde burada yaşamımızı sürdürüyoruz ama büyük şehirlerdeki insanlar ne yapıyor, onu anlayamadım. Kirada oturanlar ve bir onlara sormak lazım" dedi.

Murat Akyıldız, "Belediye olmasa belki de çay içemeyiz. Belki içeriz ama belediyenin çayı hem kaliteli hem de ucuz. Buraya geldiğimizde hem çayımızı içiyoruz, hem muhabbet ediyoruz, hem de zaman geçiriyoruz arkadaşlarla" diye konuştu.

"Ekonomik şartlar yüzünden tatilimi memleketimde geçirmek zorundayım"

Rize'de okuyan tatilde memleketine gelen Utku Akyüz de şunları söyledi:

"Rize'de okuyorum ama şu an tatildeyiz ve memlekete geldik. İşte, klişe olduğu gibi Hopa. Arkadaşlarımız tatile gitti ama bizim fırsatımız olmadığı için memlekete geldik. Burada sahile geliyoruz, kafeteryalara gidiyoruz, arkadaşlarla ekstra yapacak bir şey yok. ve tabii ki de ekonomik koşullar etkiliyor yaşadıklarımızı."

"Durumumuz iyi değil"

Mevsimlik işçi olarak çalışan Hopalı Bülent Gedik ise "Kelimenin tam anlamıyla durumumuz iyi değil, hayat çok kötü, iyi desek yalan olur. Son birkaç yıldır hayatı ne ölçebildik ne de çözebildik, nereye doğru gittiğimizi de bilmiyoruz. Gerçekten de durumlar iyi değil. Ben Çaykur'da mevsimlik çalışıyorum, 6 ay çalışıp 12 ay geçinmeye çalışıyoruz. Bu şartlar altında 3 tane öğrencimiz var ve hayat çok zor. Bugün fırsatını bulduk, kendimizi sahile attık. Çay ocaklarına gidemiyoruz, mecburen bu koridorlarda volta atmak zorunda kalıyoruz. Çay kafeteryalarda 20 lira, 25 lira, yerine göre 30 lira. Çay ocaklarında ise 10 liradan aşağı çay yok. 5 arkadaş otursak 50 lira. Bunu ay bazında hesaplarsak, bin beş yüz lira yapar. Sadece bir çay, onun gerisini düşünün. Aldığımız maaş belli, yaşam şartlarımız belli. Kelimenin tam anlamıyla durumumuz iyi değil" şeklinde konuştu.