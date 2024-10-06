HÜDA PAR: Gazze Zulmü Sona Erecek - Son Dakika
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HÜDA PAR: Gazze Zulmü Sona Erecek

HÜDA PAR: Gazze Zulmü Sona Erecek

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak.

06.10.2024 23:11
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak. İşte bugün, sırada Lübnan'da, yarın Suriye'de, daha sonra belki Ürdün'de, Irak'ta, İran'da, burada olacak. 2 milyonluk Gazze, 2 milyarlık İslam alemine ruh verdi, onu diriltti, ayağa kalktı" dedi.

Diyarbakır'da STK'lar tarafından İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının 1'nci yıldönümü nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Ceylan Karavil AVM önünde son buldu. Yürüyüş sonrası gazetecilere açıklamada bulunan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir yıldır devam eden bir zulüm olduğunu belirterek, "Gazze'ye ölüm, Gazze'ye zulüm, Gazze'ye bombalar yağdı. Gazze'nin kadınları, çocukları, yaşlıları bile direnmekten vazgeçmediler, geri adım atmadılar. Siyonizm kaybedecek. Vahşeti, zalimliği, zayıflığı ortaya çıktı" dedi.

"Oradaki kardeşlerimize destek vermekten geri durmayacağız" diyen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün, bu desteği burada sunan bütün kardeşlerimizin hepsini tebrik ediyorum. Bir gün mutlaka bu zulüm bitecek. Ama bizim nerede durduğumuz hep hatırlanacak. Bir yıldır Gazze bombalanıyor; biz o zaman söyledik. Zulmü durdurmazsanız bunlar orada durmayacak. İşte bugün, sırada Lübnan'da, yarın Suriye'de, daha sonra belki Ürdün'de, Irak'ta, İran'da, burada olacak. 2 milyonluk Gazze, 2 milyarlık İslam alemine ruh verdi, onu diriltti, ayağa kalktı."

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Memur-Sen İl Başkanı ve Diyarbakır Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ise, 1948'den bu yana 200 binden fazla Filistinli'nin siyonist işgal rejimi tarafından katledildiğine dikkat çekti. Sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'den en az 20 bini çocuk, 15 bini kadın olmak üzere 45 bine yakın şehit olduğunu ifade eden Tekdemir, "1967'den bu yana 1 milyondan fazla kardeşimiz siyonist zindanlarında esir edilmiş, işkencenin en barbar, vahşi yöntemlerine maruz kalmıştır. Siyonistlerin işgal ve talanından dolayı 10 milyondan fazla Filistinli başka ülkelerde mülteci durumuna düşmüş, zorla yerinden edilmiştir" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zekeriya Yapıcıoğlu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel HÜDA PAR: Gazze Zulmü Sona Erecek - Son Dakika

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