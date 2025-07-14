Hulusi Akar: "El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hulusi Akar: "El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Hulusi Akar: "El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye\'yi hep beraber inşa edeceğiz"
14.07.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Allah'a çok şükür vatanını, milletini seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin gerçek evlatları bunların girişimini akamete uğrattı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve beraberindeki heyet; Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın FETÖ Terör Örgütü mensupları tarafından F-16'larla bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti. Burada aile ile görüşen heyet, daha sonra Şehit Doğanay'ın kabrine geçti. Kuranı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Vali Çiçek ve Milletvekili Akar, Doğanay'ın mezarına karanfil bıraktı.

"Asil milletimiz; taşıdığı iman ve inançla hiçbir haine, hiçbir imkanı vermeyecek"

Hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde açıklamalarda bulunan ve o dönem Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; milletin gerçek evlatlarının hainlerinin girişimini akamete uğrattığını kaydederek; "Malum milletimizin başına böyle bir felaket geldi, böyle bir girişimde bulundular. Ama Allah'a çok şükür vatanını, milletini seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin gerçek evlatları bunların girişimini akamete uğrattı. Şehit olan evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Kayseri'de şehit olan kardeşlerimizin mezarlarını ziyaret edip aileleri ile görüştük. Bir kez daha gördük ki; asil milletimiz gerçekten taşıdığı iman ve inançla hiçbir haine hiçbir imkanı vermeyecek, fırsat vermeyecek. Bunun kararlılığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kararlılık inşallah bizim geleceğimiz bakımından, bu memleketin bekası bakımından büyük bir teminattır. Allah'ın izniyle 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olarak kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Terörü de teröristi de unutmadık. El birliğiyle çalışmak suretiyle Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Terörsüz Türkiye konusuna da değinen Hulusi Akar; büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceklerini ifade ederek; "50 yıldan beri devam eden terörü de sona erdirmek suretiyle istikbalimizi en iyi şekilde gerçekleştirip huzur ve güven içerisinde asil milletimizin yaşamasını sağlayacağız. Buna gayret gösteriyoruz. Hainlerin yaptıklarını unutmadık, teröristlerin yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. Terörü de teröristi de unutmadık. Fakat diğer taraftan da inşallah el birliğiyle omuz omuza çalışmak suretiyle Terörsüz Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa ve ihya edeceğiz. Buna gayret gösteriyoruz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli'nin de çalışmalarıyla bunu gerçekleştireceğiz. İstikbale çok daha emin adımlarla inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Temaslarda; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milletvekili, Hulusi Akar, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, AK Parti, kayseri, Türkiye, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hulusi Akar: 'El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
22:58
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:00:31. #7.12#
SON DAKİKA: Hulusi Akar: "El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.