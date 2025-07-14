Hulusi Akar: "El birliğiyle çalışarak Terörsüz Türkiye\'yi hep beraber inşa edeceğiz"

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar; 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Allah'a çok şükür vatanını, milletini seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin gerçek evlatları bunların girişimini akamete uğrattı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve beraberindeki heyet; Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın FETÖ Terör Örgütü mensupları tarafından F-16'larla bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti. Burada aile ile görüşen heyet, daha sonra Şehit Doğanay'ın kabrine geçti. Kuranı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından Vali Çiçek ve Milletvekili Akar, Doğanay'ın mezarına karanfil bıraktı.

"Asil milletimiz; taşıdığı iman ve inançla hiçbir haine, hiçbir imkanı vermeyecek"

Hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde açıklamalarda bulunan ve o dönem Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; milletin gerçek evlatlarının hainlerinin girişimini akamete uğrattığını kaydederek; "Malum milletimizin başına böyle bir felaket geldi, böyle bir girişimde bulundular. Ama Allah'a çok şükür vatanını, milletini seven asker, sivil, polis, jandarma kim varsa bu milletin gerçek evlatları bunların girişimini akamete uğrattı. Şehit olan evlatlarımız, kardeşlerimiz var. Kayseri'de şehit olan kardeşlerimizin mezarlarını ziyaret edip aileleri ile görüştük. Bir kez daha gördük ki; asil milletimiz gerçekten taşıdığı iman ve inançla hiçbir haine hiçbir imkanı vermeyecek, fırsat vermeyecek. Bunun kararlılığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kararlılık inşallah bizim geleceğimiz bakımından, bu memleketin bekası bakımından büyük bir teminattır. Allah'ın izniyle 86 milyonun tek yumruk, tek yürek olarak kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Terörü de teröristi de unutmadık. El birliğiyle çalışmak suretiyle Terörsüz Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Terörsüz Türkiye konusuna da değinen Hulusi Akar; büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceklerini ifade ederek; "50 yıldan beri devam eden terörü de sona erdirmek suretiyle istikbalimizi en iyi şekilde gerçekleştirip huzur ve güven içerisinde asil milletimizin yaşamasını sağlayacağız. Buna gayret gösteriyoruz. Hainlerin yaptıklarını unutmadık, teröristlerin yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. Terörü de teröristi de unutmadık. Fakat diğer taraftan da inşallah el birliğiyle omuz omuza çalışmak suretiyle Terörsüz Türkiye'yi, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa ve ihya edeceğiz. Buna gayret gösteriyoruz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli'nin de çalışmalarıyla bunu gerçekleştireceğiz. İstikbale çok daha emin adımlarla inançlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Temaslarda; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu. - KAYSERİ