İBB\'den Çiftçilere Toprak Analizi Desteği

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin üreticilerine tohum, fide desteğinin yanında toprak kalitesini ölçerek de destek oluyor. Tarımda kalite ve verimi artırmak için toprak verimliliği analizi yapılıyor. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "Çiftçimizin yanındayız" projesi kapsamında üreticilere kolaylık olması için mobil araç ile tarlalarına gidilerek toprak numunesi alınıyor ve analiz sonuçları paylaşılıyor.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ekim ayında başlattığı "Çiftçimizin Yanındayız" projesi ile kentin toprak verimliliğini artırmak için mobil araç ile üreticilerin tarlalarına kadar giderek toprak numunesi alıyor. Toprak analizi Asya Yakası Çevre Laboratuvarı'nda yapılıyor. Gübreleme öncesi toprak ya da bitkinin durumunu görerek besin takviyesi yapmaya gerek olup olmadığını tespit ediliyor ve üreticiye aktarılıyor.

"Çiftçimizin Yanındayız" projesinin üreticinin ekonomisine de katkı sunduğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, "Çiftçimizin Yanındayız projemiz ekim ayı itibarıyla başladı. Çevre Koruma Şube Müdürlüğümüzün Anadolu Yakası'ndaki Çevre Laboratuvarı, toprak ve bitki analizleri yapıyordu. Bu analizler önemli çünkü laboratuvarımız bitki ve toprak analizleri yaparak bitkinin ve toprağın durumuna bakıp herhangi bir besin takviyesi ihtiyacı olup olmadığını gözlemleyebiliyor. Bunu da çiftçilerimize belirtiyoruz. Böylece çiftçiler yeterli miktarda ve hangi tür gübre kullanabileceğini öğrenebiliyor. Üreticilerimiz konvansiyonel yöntemlerle gübreleme yapıyor. Bu da çok fazla gübre uygulaması demek oluyor. Çok fazla gübre uyguladığınızda hem ekonomik bir kayıp yaşıyorsunuz hem de uygulanan fazla besinden dolayı birtakım tarımsal hastalıklar oluşabiliyor. Ayrıca yağmur etkisiyle bu kimyasallar yeraltı sularına kadar inebiliyor. Yani hem çevresel hem ekonomik birtakım zararları olabiliyor. Oysaki bu analizler yapıldığında tam doğru miktarda ve doğru çeşit gübreyi çok etkili bir şekilde uygulamış oluyorsunuz. Böylece kayıpların önüne geçmiş oluyorsunuz" dedi.

"Çiftçimiz web sitemizden başvurabilir"

"Haftada bir gün Anadolu, bir gün de Avrupa Yakası'nda olmak üzere ekiplerimiz sürekli dolaşarak numuneleri topluyorlar ve bu analizleri yapıp raporlarını çiftçilerimize ulaştırıyorlar" diyen Erdinçler, "Çitçimizin Yanındayız projesi ile tarımda verim ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Çiftçimiz bu hizmetten faydalanmak için bize hem web sitemiz üzerinden başvurabilir hem de direkt 0216 586 50 74 numarayı arayarak başvurabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Zaman kaybını engellemiş oluyoruz"

Çevre Koruma Şube Müdürümüz Erdinç Algül de şunları aktardı:

"Çevre Koruma Şube Müdürlüğü olarak Anadolu Yakası'ndaki Çevre Laboratuvarımızdaki hizmetimizle beraber İstanbul'da Silivri'den başlayıp Çatalca'nın muhtelif köylerinden Şile, Beykoz tarafına kadar Çiftçimizin Yanındayız projemizle bütün numunelerini kendilerinden yerinde ve bizzat tarım yapmış oldukları yerlerden alıyoruz. Çiftçimiz için zaman kaybını engellemiş oluyoruz."