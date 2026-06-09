Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: "Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı birinci oturumu yapıldı. Kürsüye çıkarak konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB kontrolündeki çalışmaların neden hala yapılmadığını sorarak, "Belediyelerin polemik değil, hizmet ve çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kürsüye çıkarak Sultangazi'nin ulaşımla ilgili öncelikli konuları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönem başlanıp da uzun yıllardır tamamlanamayan hizmet tesisleri hakkında konuştu. Belediyelerin polemik değil, hizmet ve çözüm üretmesi gerektiğini belirten Başkan Abdurrahman Dursun, İBB'ye takılan hizmetleri görsellerle kürsüden gösterdi.

"Her türlü yetki İBB'nin"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü " davasının iddianamesindeki Cebeci Döküm Alanı ile ilgili iddialara da cevap verdi. Başkan Dursun, "Cebeci döküm alanlarıyla ilgili bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Cebeci Döküm Alanı elbette ki; Sultangazi'nin sınırları içerisindedir. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının iddianamesindeki Cebeci Döküm Alanı ile ilgili yargılama içerisinde herhangi bir yerde değiliz. Herhangi bir ilgimiz ve yetkimiz de yoktur. Bir döküm alanında döküm yapabilmek için ulaşılması gereken ilk merci Büyükşehir Belediyesi'dir. Yani sorumluluk İBB'ye aittir. Bunun başka bir formülü de yoktur. İzni veren İBB'dir, döküm yapılması gereken konuyu gösteren İBB'dir. Bu arada sözü geçen buradaki kaçak dökümlerdir. Denetim her halükarda İBB'ye aittir. Bize aktarılan bir para ya da dekont da yoktur" diye belirtti.

"Gazi Mahallesi'nde bitmeyen hizmet binası"

Kürsü konuşmasının bir önemli başlığı da Gazi Mahallesi'ndeki İBB tarafından bitmeyen ve yarım bırakılan hizmet binası oldu. Sultangazi'nin güçlü bir belediye olduğunu, binanın devri olması halinde işi hemen bitirebileceklerini belirten Başkan Dursun, "Gazi Mahallemizde AK Parti döneminde kapalı pazar alanı ve büyük bir yaşam merkezi olarak ifade edebileceğimiz binanın inşaatına başlandı. Mülkiyet belediyeye aittir ama bir protokolle yapımı İBB'ye verilmiştir. Aradan 8 yıl geçti fakat durum aynı. Sorular soruyoruz yanıt yok, neden bitirmiyorsunuz diyoruz cevap yok. Muhalefet partilerinin oy oranının yüksek olduğu yer burası. Her türlü çözüm önerisini getiriyoruz, alanların kullanımıyla ilgili hususları belirleyelim ve yol alalım dedik. Hala bir dönüş yok. Bunu tamamlamak vazifesi İBB'nindir. Devretmiyorlar da, işi bitirelim. Sultangazi güçlü bir belediyedir. Bugüne kadar 23 farklı hizmet binası ürettik. Onun da üstesinden gelirdik" dedi.

"11 yıldır tamamlanmadı"

Başkan Dursun, Esentepe Mahallesi'ndeki otopark ve hizmet tesisisin neden 11 yıldır hizmete alınmadığı konusuna da değindi. Tesisin sadece 3 aylık çalışmayla vatandaşın hizmetine sunulacağına dikkat çeken Başkan Dursun, "Esentepe Mahallemizdeki bitmiş bir tesis var bir de. 3 ay çalışılsa hizmet verebilecek duruma gelecek. Neden bitirmedikleri konusunda bir cevap da yok. Koca bir caddeyi kaplayan pazarı, kapalı pazara alamıyoruz, otopark aynı bir sorun. Burada da İBB'nin yol açtığı büyük bir sorunu yaşıyoruz" dedi.

"Laf çok icraat yok"

Yaklaşık 8 yıldır hizmet bekleyen küçük Uğur Mumcu olarak ifade edilen Kent Meydanı projesinin de İBB engeline takılmış durumda olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "2019'da kamulaştırma davaları açılmışken buraların boşaltılması yönünde kararlar da çıkmışken, Ekrem Beyin ıslak imzası da bulunurken yaklaşık 40 daire sahibi için sizi buradan çıkarmayacağız dediler. Gelir gelmez de davalardan vazgeçtiler. Yaklaşık 5 sene sonra bu meydanla ilgili çalışma yapılırken evlerin kaldırılması gerektiğine kanaat getirip tekrar dava açtılar. 8. senedeyiz ve süre kaybı oldu. Hiçbir adım atılmadan bekleniyor. Bunlar AK Parti döneminde planlanmış, hayata geçirilecek Sultangazi'nin önemli projelerindendi. Maalesef bu da İBB engeline takıldı" dedi.

"Tramvay hattı 1 durak uzatılamadı"

Okulların yoğun olduğu Habipler bölgesine yapılacağı söylenen fakat yapımına başlanmayan tramvay durağına da sert tepki gösterdi Başkan Dursun, "Sultangazi'de Mescid-i Selam hattının Okullar bölgesine kadar uzatılmasını istedik. İBB'nin projelerinde var. Tek bir duraktan bahsediyoruz. 10 bin öğrencisi var bu bölgenin. 10 bin öğrencinin sürekli olarak sorun yaşadığı, yürümek zorunda kaldıkları, birçok kazanın ortaya çıktığı tehlikeli bir bölgeden bahsediyoruz. Tek bir durağı buraya uzatmaktan aciz bir yönetimle karşı karşıyayız" dedi. - İSTANBUL