Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: "Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: "Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli"

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: "Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli"
09.06.2026 15:26  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Meclisi Haziran ayı birinci oturumunda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB'nin uzun süredir tamamlamadığı hizmet tesislerini ve ulaşım projelerini eleştirerek, belediyelerin polemik değil hizmet üretmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı birinci oturumu yapıldı. Kürsüye çıkarak konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İBB kontrolündeki çalışmaların neden hala yapılmadığını sorarak, "Belediyelerin polemik değil, hizmet ve çözüm üretmesi gerekiyor" dedi.

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kürsüye çıkarak Sultangazi'nin ulaşımla ilgili öncelikli konuları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönem başlanıp da uzun yıllardır tamamlanamayan hizmet tesisleri hakkında konuştu. Belediyelerin polemik değil, hizmet ve çözüm üretmesi gerektiğini belirten Başkan Abdurrahman Dursun, İBB'ye takılan hizmetleri görsellerle kürsüden gösterdi.

"Her türlü yetki İBB'nin"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü " davasının iddianamesindeki Cebeci Döküm Alanı ile ilgili iddialara da cevap verdi. Başkan Dursun, "Cebeci döküm alanlarıyla ilgili bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Cebeci Döküm Alanı elbette ki; Sultangazi'nin sınırları içerisindedir. 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının iddianamesindeki Cebeci Döküm Alanı ile ilgili yargılama içerisinde herhangi bir yerde değiliz. Herhangi bir ilgimiz ve yetkimiz de yoktur. Bir döküm alanında döküm yapabilmek için ulaşılması gereken ilk merci Büyükşehir Belediyesi'dir. Yani sorumluluk İBB'ye aittir. Bunun başka bir formülü de yoktur. İzni veren İBB'dir, döküm yapılması gereken konuyu gösteren İBB'dir. Bu arada sözü geçen buradaki kaçak dökümlerdir. Denetim her halükarda İBB'ye aittir. Bize aktarılan bir para ya da dekont da yoktur" diye belirtti.

"Gazi Mahallesi'nde bitmeyen hizmet binası"

Kürsü konuşmasının bir önemli başlığı da Gazi Mahallesi'ndeki İBB tarafından bitmeyen ve yarım bırakılan hizmet binası oldu. Sultangazi'nin güçlü bir belediye olduğunu, binanın devri olması halinde işi hemen bitirebileceklerini belirten Başkan Dursun, "Gazi Mahallemizde AK Parti döneminde kapalı pazar alanı ve büyük bir yaşam merkezi olarak ifade edebileceğimiz binanın inşaatına başlandı. Mülkiyet belediyeye aittir ama bir protokolle yapımı İBB'ye verilmiştir. Aradan 8 yıl geçti fakat durum aynı. Sorular soruyoruz yanıt yok, neden bitirmiyorsunuz diyoruz cevap yok. Muhalefet partilerinin oy oranının yüksek olduğu yer burası. Her türlü çözüm önerisini getiriyoruz, alanların kullanımıyla ilgili hususları belirleyelim ve yol alalım dedik. Hala bir dönüş yok. Bunu tamamlamak vazifesi İBB'nindir. Devretmiyorlar da, işi bitirelim. Sultangazi güçlü bir belediyedir. Bugüne kadar 23 farklı hizmet binası ürettik. Onun da üstesinden gelirdik" dedi.

"11 yıldır tamamlanmadı"

Başkan Dursun, Esentepe Mahallesi'ndeki otopark ve hizmet tesisisin neden 11 yıldır hizmete alınmadığı konusuna da değindi. Tesisin sadece 3 aylık çalışmayla vatandaşın hizmetine sunulacağına dikkat çeken Başkan Dursun, "Esentepe Mahallemizdeki bitmiş bir tesis var bir de. 3 ay çalışılsa hizmet verebilecek duruma gelecek. Neden bitirmedikleri konusunda bir cevap da yok. Koca bir caddeyi kaplayan pazarı, kapalı pazara alamıyoruz, otopark aynı bir sorun. Burada da İBB'nin yol açtığı büyük bir sorunu yaşıyoruz" dedi.

"Laf çok icraat yok"

Yaklaşık 8 yıldır hizmet bekleyen küçük Uğur Mumcu olarak ifade edilen Kent Meydanı projesinin de İBB engeline takılmış durumda olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "2019'da kamulaştırma davaları açılmışken buraların boşaltılması yönünde kararlar da çıkmışken, Ekrem Beyin ıslak imzası da bulunurken yaklaşık 40 daire sahibi için sizi buradan çıkarmayacağız dediler. Gelir gelmez de davalardan vazgeçtiler. Yaklaşık 5 sene sonra bu meydanla ilgili çalışma yapılırken evlerin kaldırılması gerektiğine kanaat getirip tekrar dava açtılar. 8. senedeyiz ve süre kaybı oldu. Hiçbir adım atılmadan bekleniyor. Bunlar AK Parti döneminde planlanmış, hayata geçirilecek Sultangazi'nin önemli projelerindendi. Maalesef bu da İBB engeline takıldı" dedi.

"Tramvay hattı 1 durak uzatılamadı"

Okulların yoğun olduğu Habipler bölgesine yapılacağı söylenen fakat yapımına başlanmayan tramvay durağına da sert tepki gösterdi Başkan Dursun, "Sultangazi'de Mescid-i Selam hattının Okullar bölgesine kadar uzatılmasını istedik. İBB'nin projelerinde var. Tek bir duraktan bahsediyoruz. 10 bin öğrencisi var bu bölgenin. 10 bin öğrencinin sürekli olarak sorun yaşadığı, yürümek zorunda kaldıkları, birçok kazanın ortaya çıktığı tehlikeli bir bölgeden bahsediyoruz. Tek bir durağı buraya uzatmaktan aciz bir yönetimle karşı karşıyayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdurrahman Dursun, Yerel Yönetim, Sultangazi, Politika, Belediye, İstanbul, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: 'Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo
8 ayrı suçtan aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan firari ekmek fırınında yakalandı 8 ayrı suçtan aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan firari ekmek fırınında yakalandı
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru

15:34
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: "Belediyeler polemik değil hizmet üretmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.