İBB, Üsküdar\'da Yapı Yıkımına Gitti

28.01.2026 17:28  Güncelleme: 17:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından Üsküdar'da ev sahibinin evde tadilat yaptığı ve statiği bozduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi olan binada yıkım gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri tarafından Üsküdar'da ev sahibinin evde tadilat yaptığı ve statiği bozduğu gerekçesiyle yapı kayıt belgesi olan binada yıkım gerçekleştirildi. Aile evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlerken, yaşanan olay mahalle sakinleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

İddiaya göre Üsküdar Emek Mahallesi Postacı Mehmet Sokak üzerinde bulunan 1955 yapımı tek katlı binada yapılan tadilat çalışması nedeniyle; İBB'ye bağlı zabıta ekiplerince yıkım kararı çıkarılarak evdeki eşyalar boşaltıldı. Yıkım öncesi çevik kuvvet ekipleri tarafından sokak üzerinde ve bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, mahalle sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Yıkım öncesi ev sahipleri ve ekipler arasında yaşanan tartışma kameralara yansırken, eşyaları sokağa atılan aile, evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izledi. Öte yandan yıkım esnasında iş makinesinin sokaktaki su borusunu patlatması nedeniyle mahalle sular içinde kaldı. Elinde yapı kayıt belgesi bulunan ve belediyenin yıkımı usulsüz olarak gerçekleştirdiğini iddia eden Şükrü Yıldız, "5 tane çocuğum var, içeride hasta kayınvalidem var ve bu kış vakti gidecek bir yerim yok, ben nereye gideceğim?" sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

"Duvarı 1 metre öne alınca kapıya 'yapı tatil belgesi' asarak yapımı mühürlediler"

Binanın sahibi Şükrü Yıldız, evinde yapmak istediği tadilatlar için gerekli başvuruları ve ödemeleri yaptığını; ardından yaptığı tadilat nedeniyle evine yapı tatil belgesi verilip mühürlendiğini dile getirdi. Yıldız, yaşanan başvuru ve iptal sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Bu bina 1955 yapımı bir yapı. Yapı kayıt belgesi mevcut ve bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından henüz iptal edilmiş değil. Bakanlığa sorduğumuzda zaten yapı kayıt belgesi olan bir binanın belediyeler tarafından yıkılamayacağı söylenmişti. Bununla ilgili ben Haziran ayında başvuruda bulundum; çatının çok kötü olduğuna dair resimleri çektim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne verdim. Onlar da benden belli bir miktar para istediler ben de istedikleri parayı yatırdım, dekontları ve makbuzları mevcut. Sonrasında çatıyı yenilemek için müsaade aldım, ama çatıyı yenilerken duvarları da çok eski olduğu için bir kısmı çöktü. Duvar çökünce ben de 1 metre ön tarafa aldım. Duvarı ön tarafa aldıktan sonra içerdeki duvarın bir kısmını yıktım. Şikayet üzerine zabıta ekipleri geldiler ve duvarı 1 metre öne aldığıma dair tutanak tutup kapıya 'yapı tatil belgesi' asarak yapımı mühürlediler. Akabinde ertesi gün tekrar gittim ve kendilerinden ricada bulundum, bana 30 gün içerisinde yapıyı eski haline getirirsem yapı tatil belgesini iptal edeceklerini ve encümene bilgi vereceklerini söylediler. Bunun üzerine ben de 3 gün içinde yapıyı tekrar eski haline getirdim ve başvuruda bulundum. Onlar da gelip tutanak tutup, 'Yapı ön tarafa çekilmiştir, 107 metrekareden eski 85 metrekare haline gelmiştir' şeklinde bir yazı verdiler."

"30 günlük süreyi dahi beklemeden 15 gün içinde karar yıkılma kararı çıkarttılar"

Yaptığı tadilatın iptalini yasal süre içinde gerçekleştirmesine rağmen encümen kararının buna aykırı şekilde çıkarıldığını ifade eden Yıldız, "Yapının ön duvarını yıktığım ve binanın statiğini bozduğum için yıkımın devam etmesi gerektiğini; bununla ilgili encümen kararı da olduğu için yıkımın yapılacağına dair bana tekrar bir yazı verdiler. Encümenin aldığı bu karar normalde geçersiz bir karar çünkü 30 gün içerisinde yapıyı eski haline getirdiğim halde encümenden 30 günlük süreyi dahi beklemeden, 15 gün içinde karar yıkılma kararı çıkarttılar. Konuyla ilgili mahkemeye başvurdum ve idare mahkemesi bununla ilgili ilk önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Akabinde gerekli belgeler toplansın diyerek ikinci bir yürütmeyi durdurma kararını iptal etti" şeklinde konuştu.

"Madem benim yapım buna uygun değildi o zaman bana hiç müsaade vermeselerdi"

Yıldız, binada yapmak istediği tadilata en baştan müsaade edilmesine rağmen sonrasında karşılaştığı yıkım kararına tepki göstererek yaşadığı mağduriyeti, "Elimde bu yapı tatil tutanağının iptaliyle ilgili bir karar var; onların ellerinde de encümen kararının ve para cezasının iptaliyle ilgili bir karar yok. Sadece yapı tatil tutanağını dayanak göstererek evimi yıkmak istiyorlar. Ben gerekli paraları yatırdım, izinlerini aldım ve mühendisler gelip baktılar, bütün her şeyini kendileri incelediler. Madem benim yapım 1955 yapımı ve buna uygun değildi; o zaman bana hiç müsaade vermeselerdi, benden para almasalardı. veya ilk geldiklerinde tutanak tuttukları zaman 'Sen bu binanın statiğini bozmuşsun, bir daha bunu eski haline getiremezsin, buna hakkın yok' deselerdi bana müsaade etmeselerdi ve o zaman yıksalardı. Burada bir art niyet var, burada bir sıkıntı var. Benim burada 5 tane çocuğum var ve bu kış vakti gidecek bir yerim yok, içerde bir de hasta kayınvalidem var. Ben nereye gideceğim? Hiç Allah korkuları yok" sözleriyle ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, İstanbul, Üsküdar, Zabıta, Yerel

