İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı\'nda Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Motobike İstanbul Fuarının açılışına katıldı. Bakan Yerlikaya burada yaptığı konuşmada yaşanan motosiklet kazalarına değinerek, "2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletliler kazaya karışmış bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, bin 301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022 yılına göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karışmış. Türkiye geneli ölümlü kazların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Fuar merkezinde düzenlenen Motobike İstanbul fuarının açılış törenine katıldı. Bakan Yerlikaya törende yaptığı konuşmada fuarın dünyada ki önemli motosiklet fuarlarından biri olduğunu ve kendisinin de 7 yıldan bu yana motosiklet kullandığını belirterek "Pandemi sürecinden sonra tüm dünyada motosiklet kullanımı arttı. Son 10 yılda motosiklet sayısı ülkemizde yüzde 77,7, 2020'den bu yana motosiklet sayımız yüzde 49 artmış" diye konuştu. Motosiklet sayısının geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiğini belirten Yerlikaya, "Ülkemizde motosiklet sayısının önceki yıl 4 milyon 141 bin olduğunu bu sayının geçtiğimiz yıl sonunda 5 milyon 79 bine ulaştığını ve Şubat sonu itibariyle sayımız 5 milyon 221 bin 760. Bu motosiklet ailesinin yüzde 82'si 30 büyükşehirde. İstanbul birinci sırada, Antalya, İzmir, Manisa ve Muğla ilk 5 vilayet motosiklet kullanıcıları açısından" dedi.
Motosiklet kazalarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, "2023 yılında 89 binin üzerinde motosikletliler kazaya karışmış bu kazalarda maalesef 107 bin 725 vatandaşımız yaralanmış, bin 301 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 2022 yılına göre can kayıplarındaki artış yüzde 30 gibi bir rakam. 2023 yılında ölümlü veya yaralamalı kazaların yüzde 38'ine motosikletliler karışmış. Türkiye geneli ölümlü kazların yüzde 20'si motosiklet sebebiyle olan kazalar. Kazaların yüzde 93'ü, can kayıpların yüzde 76'sı yerleşim yerleri içinde şehir içlerindeki cadde ve sokaklarda meydana geliyor. Antalya, İstanbul, İzmir, Hatay, Muğla maalesef en fazla ölümlü kazanın olduğu bir şehirlerimiz. Motosiklet kazalarının en fazla yüzde 44 ile yandan çarpma, yüzde 20 ile devrilme, savrulma takla atma ve arkadan çarpma yüzde 9 olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ölümlü kazaların yüzde 78'i motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğu. Kusurların dağılımında ise en fazla yüzde 48,5'uğu aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kuralını ihlal ettiğini söylüyor. Yaş aralığı 21-30 yaş gurubu gençlerimiz trafik kazalarında 361 can kaybı olmuş. Bu işin olmazsa olmazı birinci meselesi eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim şart. Eğitim almak zorundayız. 'Ben bu işi çok iyi biliyorum' dediğiniz an, kaza yapma riski en fazla hissedilen andır. Her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." Yerlikaya, trafik denetimlerinin sayısının fazla olduğunda ölümlü kazaların sayısın da azalma olduğunu, geçtiğimiz yıl trafikte 51 milyon 117 bin 237 araç denetim yapıldığını hatırlatarak denetimleri artıracaklarını söyledi. Denetim noktalarından kaçılmaması uyarısında bulunan Yerlikaya, denetimden kaçmak istenirken yapılan kazaların sayısının da az olmadığını kaydetti. 2023 yılının ölümlü trafik kazaları ve ölen vatandaş sayılarımız 2022 yılına göre yüzde 19 arttığını söyleyen Yerlikaya, motosiklet plakalarının radar da görülmesine yönelik çalışmaları olduğunu belirtti.
Bakan Yerlikaya, fuar açılışını ilk olarak emniyet ve jandarmanın motorlu denetim yapan ekiplerinin stantlarını ziyaret etti. Burada polis ve Jandarma ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirdikten sonra fuarda bulunan diğer stantları gezdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekti - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde gerçekleşen Ahmet Şafak Konseri ve Cumhur İttifakı Proje Tanıtımı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri sevdası ile hizmetten başka hiçbir kaygısı olmadıklarını dile getirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; 'Kayseri'de tecrübenin adı Memduh Büyükkılıç'tır. Allah şahidim olsun, hizmet yağdırdı' dedi.
Vatandaşlara yaptığı uyarılarla popüler hale gelen Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ülkemizde kuruyemiş olarak tüketilen "kaju"nun yurt dışından geldiğini ve ilaçlı olduğunu belirten Karatay, "Ben hayatımda bir tane bile yememişimdir. Fındık, fıstık ve ceviz varken neden kaju yiyeyim" diye konuştu.
AK Parti ve MHP, Horasan ilçesinde düzenlenen mitinge katılarak desteklerini topladılar. AK Parti ve MHP yetkilileri, Horasanlılara daha güçlü bir Türkiye için çalışacaklarını ve ilçenin gelişimi için azimle çalışacaklarını belirttiler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis üyeleriyle buluşarak teşekkür etti. Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve şehirdeki seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?