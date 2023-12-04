Marmara'daki 5.1'lik depremin bilançosu: 2 kişi yaralandı, 3 binada çatlak var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi- Bursa Mudanya bölgesinde medyana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu. Yerlikaya, "13 artçı oldu, 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir. İstanbul'da 2, Bursa'da 1 binada çatlak oluştu." dedi.

13 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. 3 dakika sonra aynı noktada 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha olurken, kentlerde olumsuz bir durum yaşanmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya paylaşımında, "Bu sabah 10: 42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü. İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

"İSTANBUL'DA 2 BİNADA ÇATLAK OLUŞTU, 2 KİŞİ YARALANDI"

Yerlikaya, "İstanbul Esenler'de 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.