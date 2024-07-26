Iğdır'da Kadınlar Tarafından Dokunan Karabağ Kilimi İlgi Görüyor - Son Dakika
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Iğdır'da Kadınlar Tarafından Dokunan Karabağ Kilimi İlgi Görüyor

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İŞKUR ve Iğdır Valiliği'nin desteğiyle açılan kurslarda kadınlar tarafından el emeği ile dokunan Karabağ kilimi, motif ve renkleriyle ilgi görüyor. Kilimler, aile bütçelerine katkı sağlarken Türk ekonomisine de destek oluyor.

26.07.2024 13:27
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - İŞKUR ve Iğdır Valiliği'nin desteğiyle açılan kurslarda kadınların el emeği ile dokunan Karabağ kilimi, motif ve renkleriyle ilgi görüyor. Usta öğretici Sakine Turan, "Unutulmaya yüz tutmuş olan bir kültürü yaşatan bu değerli eller, Karabağ kilimi, Anadolu motifli kilim ve Osmanlı Saray motifli kilimlere hayat vererek hem aile bütçelerine destekte bulunuyorlar hem de Türk ekonomisine katkı da sağlıyorlar" dedi.

Program çerçevesinde Iğdır'da kurulan atölyelerde, İŞKUR tarafından desteklenen kurslarda usta öğreticiler nezaretinde kadınların el emeği göz nuruyla dokudukları Karabağ motifli kilimler, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan, 33 motifi ve canlı renkleriyle dünyaca üne sahip. Meslek öğrenmeleri amaçlanan, çeşitli yerlerde ve kurumlarda açılan kilimcilik kursuna her yıl 500 kursiyer kadın katılarak meslek öğreniyor, aile bütçelerine katkı sağlıyor. 33 türden oluşan Karabağ motifleri arasında en çok kullanılan ise siyah zemin üzerine Lotus çiçeği. Bu motif Orta Asya'da çok kullanılmış en önemli desenlerden birisi.

Karabağ kilimin yaşaması ve yaygınlaşması için çalışan usta öğretici Sakine Turan şunları söyledi:

"Kafkasya ve Anadolu'da binlerce yıldır süre gelen kilim dokuma geleneği Iğdır'da yaşatılıyor. Iğdırlı kadınların ellerinde can bulan kilimler yün kök boya ipliklerle dokunmuş olup iki yönlü kullanıma uygundur. Unutulmaya yüz tutmuş olan bir kültürü yaşatan bu değerli eller Karabağ kilimi, Anadolu motifli kilim ve Osmanlı Saray motifli kilimlere hayat vererek hem aile bütçelerine destek bulunuyorlar hem de Türk ekonomisini katkı da sağlamaktadırlar. Üretilen kilimler valilik desteğiyle yurt içi yurt dışına satışı yapılarak Iğdır'da Karabağ kiliminde marka olma yolunda adımlar atılmaktadır."

Turan, kilimlerin sipariş usulüyle dokunduğunu belirterek "Yıllardır dokunan Karabağ kilimlerinde siyah renk hakimdi çünkü bir Türk yurdu olan Karabağ Rus ve Ermeni işgalindeydi. Ondan dolayı kilimlerde kara siyah renk hakimdi yası ifade ediyordu. Karabağ özgürlüğüne kavuşunca biz de renkleri değiştirdik içinde siyahta var ama beyaz, mavi, yeşil, kırmız renk ağırlıklı olarak dokuyoruz" şeklinde konuştu.

"Nesilden nesile aktarmayı düşünüyoruz"

Karabağ kilimi yıllar önce vardı. Azerbaycan'dan göçüp gelen ninelerimizden bu kilimleri öğrenmiştik asıl yaygınlaşma 1993 yılında Iğdır'a gelen Ahıska Türkleri ile yaygınlaştı diyen Turan, "Yurt içi ve yurt dışına dokumalarımız var. Sadece Karabağ değil Anadolu motifi, Osmanlı Saray motifi dokumalarını da yapıyoruz. Vali Ercan Turan'ın da desteğiyle bunu marka haline getirmeyi planlıyoruz. Coğrafi işaretini de alırsak daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Biz bu kültürü ana-ata yadigarı olarak nesilden nesile aktarmayı düşünüyoruz. Unutulmaması adına çocuklarımıza da öğretiyoruz" diye konuştu.

"Kültürümüzü yansıtıyor"

Bu kursların açılmasının kendileri için çok iyi olduğunu dile getiren kursiyerlerden Nurdan Sava, "Kurslar sayesinde aile ekonomimize katkı sunuyoruz ve meslek öğreniyoruz. Bu kursta Karabağ motifli kilim dokumayı öğreniyoruz. Bu motifler bizim kültürümüzü yansıtıyor. Çok güzel desen olduğu için keyifle dokuyoruz. Halı ve kilim dokumak bizim için bir nevi terapi gibi oluyor. Sosyalleşmemizi sağlıyor. Çoğunluk ev hanımıyız evde canımız sıkılıyordu. Bu kursa gelerek hem meslek öğreniyoruz. Hem de para kazanıyoruz yeni arkadaşlar ediniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kadınlar Tarafından Dokunan Karabağ Kilimi İlgi Görüyor - Son Dakika

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