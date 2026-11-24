Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)– Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde Zengezur Koridoru, İpek Yolu ve bölgesel iş birliği ele alındı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, koridorun tamamlanmasının bölgenin ticaret ve ulaşım kapasitesini artıracağını belirterek ikinci kongrenin Nahçıvan'da düzenlenmesini önerdi.

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde "Tarihi İpek Yolu'ndan Zengezur'a: Kafkasya'nın Geleceği" başlığıyla düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi'nde bölgenin ulaşım, ticaret, ekonomik iş birliği ve kalıcı barış perspektifi ele alındı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan demiryolu hattının bölgenin ticaret kapasitesini artıracağını söyledi. Çin'den Orta Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa'ya uzanan ulaşım ağlarının önemine değinen Zorlu, ortak koridorların bölgeyi barış ve refah alanına dönüştürme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Çin ile Avrupa arasındaki deniz yolu taşımacılığının yaklaşık 45 gün sürdüğünü, Orta Koridor üzerinden demiryoluyla Türkiye bağlantısının ise bu süreyi 18 güne kadar indirebildiğini belirten Zorlu, ulaşım projelerinin bölgesel ticaretteki önemine dikkati çekti.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Bakü Limanı ve Kazakistan'ın yük taşımacılığı kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, 224 kilometrelik Kars-Iğdır-Dilucu-Nahçıvan demiryolu hattının tamamlanmasının bölgenin ulaşım ve ticaret potansiyelini güçlendireceğini söyledi.

İKİNCİ KONGRE İÇİN NAHÇIVAN ÖNERİSİ

Uluslararası Kafkasya Kongresi'nin geleneksel hale getirilerek her yıl bölge ülkelerinden birinde düzenlenmesini öneren Zorlu, ikinci kongrenin Nahçıvan'da yapılması çağrısında bulundu. Zorlu, "Ben öncelikle bu tür organizasyonların sürekliliğine büyük önem veriyorum. Gönlümden geçen, bugün ilkini başlattığımız Kafkasya Kongresi'nin konunun paydaşı olan ülkelerde sırasıyla düzenlenmesidir. Benim önerim, ikinci Uluslararası Kafkasya Kongresi'nin Nahçıvan'da gerçekleştirilmesi. Bunu bütün ülkelerimizin katılımıyla daha büyük bir organizasyona dönüştürelim" diye konuştu.

REKTÖR GÜREL: KAFKASYA'NIN GELECEĞİ BU TOPRAKLARDA KONUŞULMALI

Kongrenin açılışında konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, tarihi İpek Yolu'nun geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel ve küresel ticaret açısından önemini koruduğunu belirtti. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Iğdır'ın stratejik öneminin daha da artacağını ifade eden Gürel, "Hepimizin temel felsefesi şu olmalıdır: Bu toprakların geleceği, yine bu topraklarda konuşulmalıdır. Kafkasya'nın kaderi, kalkınma modelleri, lojistik hatları ve kültürel entegrasyonu, tam da bu coğrafyanın kalbinde, bu toprakların evlatları ve bilim insanları tarafından şekillendirilmelidir."

GÜRCAN: İPEK YOLU SADECE BİR NAKLİYE GÜZERGAHI DEĞİLDİR

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise İpek Yolu'nun yalnızca ticaretin değil, kültürün, bilginin ve toplumsal etkileşimin de güzergahı olduğunu söyledi. Gürcan, "Ülkeleri birbirine bağlayan İpek Yolu yalnızca malların taşındığı bir nakliye güzergahı değil, bilginin, kültürün, tecrübenin ve toplumsal refahın kıtalar arasında yayılmasını sağlayan köklü bir etkileşim alanı olmuştur" dedi.

ALAGÖZ: ZENGEZUR KORİDORU IĞDIR'A YENİ FIRSATLAR SUNACAK

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de Zengezur Koridoru'nun ekonomik ve kültürel bütünleşme açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Koridorun hayata geçirilmesiyle Iğdır'ın ticaret, lojistik, sanayi ve yatırım alanlarında yeni fırsatlar elde edeceğini söyleyen Alagöz, Ermenistan ile yürütülen normalleşme sürecinde sınır kapılarının açılmasına yönelik gelişmelerin de bölgenin ekonomik geleceğine katkı sağlayabileceğini ifade etti.