İlçe Başkanı Dönüm, TMO'yu çeltikte 46 lira maliyete 32-34 lira satış nedeniyle eleştirdi - Son Dakika
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İlçe Başkanı Dönüm, TMO'yu çeltikte 46 lira maliyete 32-34 lira satış nedeniyle eleştirdi

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İlçe Başkanı Dönüm, TMO\'yu çeltikte 46 lira maliyete 32-34 lira satış nedeniyle eleştirdi
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YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Erkan Dönüm, çeltik üreticisinin 46 lira maliyetle ürettiği ürünü 32-34 liraya satmak zorunda kaldığını belirterek TMO'yu eleştirdi. Dönüm, randıman ve rutubet şartı tutmayan çiftçinin ürününü köyüne götürdüğünü ya da tüccara vadeli sattığını söyledi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Erkan Dönüm, çeltik üreticisinin artan maliyetler, düşük alım fiyatları ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) uygulamaları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Çiftçiye ne kadar daha eziyet edeceksiniz? Artık çiftçinin tahammül edecek hali kalmadı" dedi.

Samsun'un tarımsal üretim merkezlerinden Bafra'da çeltik üreticisinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar giderek büyüyor. Yükselen üretim maliyetleri karşısında açıklanan alım fiyatlarının yetersiz kaldığını belirten YENİ Parti Bafra İlçe Başkanı Erkan Dönüm, TMO alım noktasında açıklama yaptı.

Dönüm, çiftçinin hem ürününü değerinde satamadığını hem de teslimat sürecinde çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Çeltiğin kilogram maliyetinin 46 liraya ulaştığını, buna karşın üreticinin ürününü 32-34 lira arasında satmak zorunda kaldığını ifade eden Dönüm, Bafra'da çeltik üreticisinin bu yıl çok büyük sıkıntı içerisinde olduğunu belirtti.

Erkan Dönüm, TMO'nun çeltik için açıkladığı fiyatların enflasyonun ve üretim maliyetlerinin çok gerisinde kaldığını söyledi. Dönüm, bu yıl buğday ve arpada yaşanan fiyat yetersizliğinin çeltik üretiminde de kendisini gösterdiğini belirterek, "Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi'nden çeltik için açıklanan fiyat, buğdayda ve arpada olduğu gibi enflasyonun ve maliyetlerin çok gerisinde kaldı. Bu sene 46 lira maliyeti olan çeltik, üreticimiz tarafından 34 liraya, 32 liraya satılmak zorunda kalıyor. Çiftçimiz bu sene Bafra'da çok büyük bir sıkıntıda" diye konuştu.

"TMO ÖNÜNDE ÜRÜN TESLİM ETMEK İÇİN KUYRUK BEKLİYORLAR"

TMO alım alanında çok sayıda çiftçinin ürününü teslim edebilmek için sıraya girdiğini belirten Dönüm, ürün teslimatında uygulanan şartların üreticiyi ayrıca zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Çiftçinin ürününü TMO'ya teslim edebilmesi için mahsulünün tamamını yükleyerek alım noktasına getirmek zorunda olduğunu ifade eden Dönüm, randıman ve rutubet şartlarının uygun bulunmaması durumunda üreticinin ikinci bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Dönüm, "TMO'nun aradığı randıman ve rutubet şartları uygun olmadığı durumda çiftçimiz, masraf ederek buraya getirdiği ürününü tekrar köyüne geri götürmek zorunda kalıyor ya da bunu yapacak ekonomik gücü yoksa yok pahasına aynı bölgedeki tüccarlara 3 ay, 4 ay vadeli satmak zorunda kalıyor" dedi.

TMO alım noktasındaki uygulamalara yönelik bir başka eleştirisini de dile getiren Dönüm, çiftçinin kendi imkanlarıyla getirdiği ürünü boşaltırken dahi ücret ödemek zorunda bırakıldığını ifade etti.

"TMO ÇALIŞANLARINA DEĞİL, BU KARARLARI VERENLERE SESLENİYORUZ"

TMO çalışanlarının kurum yönetiminden gelen talimatları uyguladığını belirten Erkan Dönüm, "TMO yetkililerimize bir şey söyleyemiyoruz. Onlar da bu kurumun çalışanları, onlar da aldıkları talimatları uyguluyorlar. Ancak bu kararları verenlere buradan bir kere daha seslenmek istiyoruz. Çiftçiye ne kadar daha eziyet edeceksiniz? Artık çiftçinin tahammül edecek hali kalmadı" diye konuştu.

YENİ Parti olarak aylardır sahada ve tarlalarda üreticilerle bir araya geldiklerini belirten Dönüm, çiftçinin yaşadığı sorunları gündeme taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Açıklamasının son bölümünde partisinin tarım politikalarına ve gelecek dönem hedeflerine değinen Erkan Dönüm, ilk seçimde YENİ Parti'nin iktidara gelmesi halinde çiftçinin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli tedbirlerin alınacağını savundu.

Dönüm, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz YENİ Parti olarak aylardır sahadayız, tarladayız, üreticimizin dertlerini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şimdilik üreticimizin dertlerini gündeme getiriyoruz ama ilk seçimde YENİ Parti iktidarında, Sayın Sencer Solakoğlu'nun Tarım Bakanlığında çiftçimizin artık bu sorunları yaşamaması için gereken tüm tedbirleri alacağız."

Kaynak: ANKA
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