İndere Konutları'nda Çalışmalar Sona Yaklaşıyor

17.08.2025 13:55
Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda inşaat ve çevre düzenlemeleri tamamlanıyor, yıl sonuna hazır.

Türkiye'nin en büyük şantiyelerinde birisi olan Adıyaman'ın İndere Konutları'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Şantiye alanında çevre düzenlemesi, peyzaj ve alt yapı çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığı yada hasar gördüğü Adıyaman'da depremzedelere yapılan kalıcı konutlar ve köy evlerinde sona yaklaşıldı. Yıl sonuna kalmadan konutların tamamını depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi

Kentte binlerce işçinin aylardır çalıştığı İndere alanı şantiye alanı, kentin yeni yüzü oluyor. Yaklaşık 65 bin kişinin yaşayacağı tahmin edilen İndere Toplu Konutları'nda bir taraftan da iş yerleri, eğitim yuvaları, sağlık ve gençlik merkezleri ile ibadethanelerin inşaatı sürüyor. Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birisi olan ve 5 milyon metrekarelik alanda inşa edilen İndere Toplu Konutları yakın zamanda depremzedelere sıcak yuva olacak.

"5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik"

Emlak Konut Uzmanı İnşaat Mühendisi Polat Yerlikaya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden bir tanesi olan İndere bölgesindeyiz. 5 milyon metrekarelik devasa bir şantiyede çalışmalarımızın son noktasına geldik. İmalatlarımızı artık sonlandırıyoruz. Bu son düzlükte sadece alt yapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve peyzaj işleri kaldı" dedi.

İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut, artı 355 de dükkan yapıldı

Emlak Konut Kontrol Amiri İrfan Suçin ise "İndere bölgesinde burada yaklaşık 16 bin 467 konut, artı 355 de dükkan ürettik. Burada bulunan tüm hak sahiplerini anahtar teslimlerini yapmak üzere İndere bölgesine davet ettik. Burada bir çok vatandaşın da anahtarlarını teslim ettikten sonra oturumlarını sağlayabilmek için gerekli aksiyonları aldık. Vatandaşlar burada yaşamaya başladı. Vatandaşlarımızın geri dönüşleri bizi çok mutlu ediyor. Burada güvenli yapılarda güvenle, nezih bir şekilde yaşamaları ve bunları bize geri bildirim olarak yansıtmaları gerçekten bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Deprem, Sağlık, İnşaat, Emlak, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
