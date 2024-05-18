İnegöl\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Başladı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, İnegöl'de protokol üyeleri ve gençlerin Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 105. Yılı kutlama etkinlikleri, İnegöl'de Cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerle başladı. 17.00'de eski belediye binası önünden Atatürk Anıtı'na kadar uzanan "Atatürk'ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolünün de katıldığı yürüyüşte, öğrencilerle birlikte vatandaşlar da yerini aldı. İnegöl Spor Lisesi organizasyonuyla bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüş, Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile halk dansları gösteriyle devam eden yürüyüş ve kutlama programında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Pazar günü dolu dolu coşkuyla kutlayacağız. Bugün gençlik yürüyüşümüz ile öncesinde prova yapmış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz bayraklarımızı aldık sahaya indik, bir duruş gösterdik. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

105 yıl önceki bilinçle al bayrak altında bağımsızlık mücadelesinin devam ettiğini söyleyen Başkan Alper Taban, aynı zamanda savaşların da yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasının sonunda, "Ülkemizin bağımsızlığına dair söylenecek çok şeyler var. Sadece şunu hatırlatmak istiyorum bastığımız toprakları iyi tanımamız gerekiyor. Bizlere bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımızın ruhları bir kez daha şad olsun. Günümüzde de bu imtihanı vermek durumunda da olan pek çok toplumun olduğunu görüyoruz. Hiçbir yerde savaş olmasını istemiyoruz. Ne Filistin, Suriye, Irak, Rusya ve Ukrayna'sında hiçbir yerinde olmasın inşallah. Bizler bu bilinçle yaşadığımız sürece ebediyeten anlı şanlı al bayrağımızın altında bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz milletimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. İnşallah nice 105 yıllara olsun diyorum" dedi.

"Değerlerimize sahip çıkmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik"

Kaymakam Eren Arslan ise, "Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe huzurla, emin adımlarla yürüyebilmek ve değerlerimize sahip çıkmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yedi düvele karşı Milli Mücadele'yi sergileyerek bağımsızlığını kazanmış, Cumhuriyetini kurmuş ve bugün dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında yerini almıştır. Gelecekte de bu ülkelerin üstünde bir hedefe doğru emin adımlarla yürümektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmet minnetle anıyorum. Bayramımızı tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası Başkan Alper Taban'a gençler sevgi seli oluşturarak protokol üyeleri ile öğrenciler fotoğraf çekindi. Program hatıra fotoğrafı çekimleri ile sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni 19 Mayıs Pazar günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı çelenk sunumu, saat 10.30'da İlçe Kapalı Spor Salonu'nda İnegöl Spor Lisesi öğrencilerinin gösterileri ile devam edecek. - BURSA