Bursa'da bir vatandaş, ineklere pedikür yaparak süt veriminin arttığını ileri sürdü - Son Dakika
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Bursa'da bir vatandaş, ineklere pedikür yaparak süt veriminin arttığını ileri sürdü

08.12.2022 09:39
Bursa'da bir vatandaş, ineklere pedikür yaparak süt veriminin arttığını ileri sürdü

Bursa'da Halil Oruç isimli vatandaş, ineklere pedikür işlemi uygulaması sonucu süt verimliliğinin arttığını söyledi. Oruç, bu işlemin neden uygulandığına dair yaptığı açıklamada, "Hayvanların tırnakları büyüdüğü zaman ayakları bükülüyor sinir sistemi bozulup süt verimi düşüyor. Süt veriminden düştüğü için hayvanlar kasaba gidiyor. Bizde süt veren inekler kasaba gitmesin diye onlara ayak bakımı yapmaktayız." dedi.

Keles ilçesinde yaşayan Halil Oruç, dedesinden öğrendiği ineklere ayak bakım işini devam ettiriyor. Tırnakları büyüyen inekler süt veriminden düşüyor. İnekleri süt veriminden düşen üreticiler Bursa'nın 4 ilçesinde bu işi yapan tek kişi olan Halil Oruç'u arıyor. İşin uzmanı olan usta, eline malzemelerini alıp köylerin yolunu tutuyor. Aletleriyle birlikte ineklerin tırnaklarına bakım yapıyor. Tırnakları kesilen inekler rahatlarken süt verimleri artıyor. Oruç, bu işten hayvan bakım başına 250 lira ücret alıyor.

İneklere yapılan işlem işe yaradı, süt verimi bir anda tepeye sıçradı: Tüm köyler uygulasın

DEDESİNDEN ÖĞRENDİ

Bu işi dedesinden öğrendiğini ifade eden Halil Oruç, "Ben ineklerin ayaklarına bakım yapıyorum. Bu bakımı yapmadığımız hayvanlar zor durumda kalıyor. Hayvanların tırnakları büyüdüğü zaman ayakları bükülüyor sinir sistemi bozulup süt verimi düşüyor. Süt veriminden düştüğü için hayvanlar kasaba gidiyor. Bizde süt veren inekler kasaba gitmesin diye onlara ayak bakımı yapmaktayız. Bu işi Bursa'nın 4 dağ ilçesinde yapan tek kişiyim, beni 4 ilçenin köylerinden ineklerine ayak bakımı yapmam için çağırıyorlar ben de gidip bakım yapıyorum. Yaptığım bakımlarda hayvan başına 250 lira ücret almaktayım" dedi.

İneklere yapılan işlem işe yaradı, süt verimi bir anda tepeye sıçradı: Tüm köyler uygulasın

"HAYVANLARIN SÜT VERİMİ ARTTI"

Pınarcık köyü Dernek Başkanı İsmail Tosun, "Köyümüzde yaşayan Halil abi bölgede bu işi yapan tek kişi. Hayvanların tırnak bakımını yapıyor. Bu sayede hayvanların süt verimi artıyor. Abimize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İneklere yapılan işlem işe yaradı, süt verimi bir anda tepeye sıçradı: Tüm köyler uygulasın
İneklere yapılan işlem işe yaradı, süt verimi bir anda tepeye sıçradı: Tüm köyler uygulasın
İneklere yapılan işlem işe yaradı, süt verimi bir anda tepeye sıçradı: Tüm köyler uygulasın
Kaynak: İHA
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Keles, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da bir vatandaş, ineklere pedikür yaparak süt veriminin arttığını ileri sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir vatandaş, ineklere pedikür yaparak süt veriminin arttığını ileri sürdü - Son Dakika
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