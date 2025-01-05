İnönü Savaşları şehitleri 8 kilometrelik yürüyüşle anıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1. İnönü Zaferi'nin 104. yılı anısına düzenlenen 17. Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Başkanlığı ve AKUT işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, sabah saat 09.20'de vatandaşların Cemalettin Köklü Parkı önü ve AKUT operasyon binası önünde toplanmasıyla başladı. Ardından katılımcılar, buluşma noktalarından belediye otobüsleriyle yürüyüşün başlama noktası olan Nanedere yolu girişine geldiler. Burada katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından su, helva ve bayrak dağıtıldı. Daha sonra yürüyüşe başlayan kalabalık, 8 kilometrelik yolu yaklaşık 2,5 saatlik bir sürede yürüyerek zirveye ulaştı. Zirvede mola veren katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Programın devamında ise protokol üyeleri ile birlikte tüm katılımcılar, büyük bir bayrak açarak Zafer Anıtı'nın önüne geldiler. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunululup İstiklal Marşı okunarak, şehitler için dua edildi.

Programa Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Doğa Sporları ve Dağcılık Kulüpleri ve vatandaşlar katıldı. Programa ayrıca Bozüyük AKUT ekibinin yanı sıra Çanakkale, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Kaş Kalkan ve İzmir AKUT ekipleri de katıldı. - BİLECİK