Irak\'ta şehit olan 9 asker için camilerde dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"14 Ocak Pazar (yarın) sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır. Biz de yapılacak olan dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katılacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz kahraman ordumuzu havada, karada, denizde daima mansur ve muzaffer eylesin" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine vatandaşlar Eyüpsultan Cami'sine akın etti. İçeride yer bulamayan vatandaşlar soğuk havaya rağmen avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı. - İSTANBUL