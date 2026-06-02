İran: Ateşkes ihlali tüm cephelerde geçerli

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Herhangi bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına gelir" açıklamasında bulundu. ABD'nin hem İran'a hem de Lübnan'a yönelik ateşkes ihlallerinden doğrudan sorumlu olduğu belirtilerek, "İran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, tam bir kararlılıkla ve elindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli gördüğü her durumda ulusal çıkarlarını savunacaktır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in bölgesel gerilimi artıran ateşkes ihlalleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları dahil ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiği açıktır" hatırlatmasında bulunuldu. Aynı zamanda İsrail'in de ateşkesi açıkça çiğnediği vurgulanan açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini yok saymış; bu durum, binlerce Lübnan vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına, 2 milyon kişinin yerinden edilmesine ve ülkedeki altyapı ile konutların zarar görmesine yol açmıştır. Herhangi bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

"Sorumluluk ABD'ye ait"

ABD'nin ateşkesin ilk günlerinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için çaba gösterdiğini beyan ettiği hatırlatılarak, "ABD'nin hem İran'a yönelik ateşkes ihlallerinden hem de İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik ateşkes ihlallerinden doğrudan sorumlu olduğu yadsınamaz; bu durumun sonuçlarının sorumluluğu ABD'ye aittir" denildi.

"Ulusal çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız"

İran'ın ateşkes ihlallerinin bölgesel barış ve güvenlik açısından doğuracağı tehlikeli sonuçlar konusunda defalarca uyarıda bulunduğu ve bu ihlallere son verme çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, "İran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, tam bir kararlılıkla ve elindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli gördüğü her durumda ulusal çıkarlarını savunacaktır" uyarısı yapıldı. - TAHRAN