İranlı Futbolculara Avustralya\'da Sığınma

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, Asya kupası elemeleri için ülkede bulunan İran milli kadın futbol takımı oyuncuları ile ilgili bir açıklamada bulundu.

5 OYUNCUYA İLTİCA HAKKI TANINDI

5 oyuncunun Avustralya'nın Gold Coast bölgesindeki takım otelinden kaçarak güvenli bir yere saklandığını ve sığınma taleplerini Avustralya hükümetine ilettiğini aktaran Burke, "Avustralya polisi tarafından güvenli bir yere götürüldüler. Dün gece insani vize başvurularını onayladım. Avustralya'da kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Burada güvendeler ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeliler" ifadelerini kullandı.

HAİN İLAN EDİLMİŞLERDİ

İran milli kadın futbol takımı oyuncuları, 2 Mart'ta Güney Kore ile oynadıkları maç öncesinde milli marşı söylemedikleri içinİran devlet televizyonu tarafından "hain" ilan edilmişti. Üç gün sonra takım, Avustralya'ya karşı oynayacakları ikinci maç öncesinde milli marşı söylemiş ve selam vermişti. Takım, daha sonra Filipinler'e 2-0 yenilerek turnuvadan elenmişti. İran'a geri gönderilip orada kötü muameleye maruz kalacakları düşünülen takımın İran'a geri gönderilmemesi için, uluslararası kamuoyu tarafından Avustralya hükümetine baskı yapılmıştı. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, takım oyuncularına iltica hakkı verilip verilmeyeceğine dair bir soruya, hükümetin "gizlilik nedenleriyle bireysel durumlara giremeyeceğini" belirtmişti.

TRUMP AVUSTRALYA'YA ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump da Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına iltica hakkı tanıma çağrısında bulunmuştu. Trump,Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bu konuda görüştüğünü belirterek, "O da bu konuyla ilgileniyor. Beş kişinin durumu halledildi, geri kalanlar da yolda. Ancak bazıları, ailelerinin güvenliğinden endişe duydukları için geri dönmeleri gerektiğini düşünüyor. Her halükarda başbakan bu oldukça hassas durumla ilgili çok iyi bir iş çıkarıyor" demişti.