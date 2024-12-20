İsias Otel Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika
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İsias Otel Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor

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Yakup Bedlek, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

20.12.2024 23:11
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(ŞANLIURFA) - 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının karar duruşması öncesinde konuşan Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) Başkan Vekili Yakup Bedlek, "Sorumluların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanmaları ve en ağır cezaları almaları, hem adaletin sağlanması hem de benzer trajedilerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık'ta görülecek. Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Vekili Yakup Bedlek, Grand İsias Otel davasının karar duruşması öncesi açıklama yaptı. Bedlek, şunları kaydetti:

"İlk günden bu yana binadaki kusurlar ile ilgili olarak dile getirdiğimiz her şey, yapılan incelemeler sonucunda bilirkişi raporlarıyla İsias Otel'in yapımında ve işletmesinde birçok kusur bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bina yapımında kalitesiz beton kullanıldığı, statik hesaplama yapılmadığı, binanın 1998 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olsaydı yıkılmayacağı, konut olarak inşa edilen binaya otele çevrilirken gerekli güçlendirme çalışmaları yapılsaydı yıkılmayacağı, yıkım sebeplerinden birinin kaçak kat olduğu, ilave asansör yapımı için perde beton kesildiği, binanın depremin şiddetinden değil yapımındaki kusurlardan dolayı yıkıldığı bilirkişi raporlarında ortaya konulmuş olan kusurlardan sadece bir kısmıdır. Otelin inşaatında yapılan hatalar, ihmaller ve denetimsizlik, konaklayanların can güvenliğini tehlikeye atmış ve bu ihmaller doğrudan 72 canın hayatına mal olmuştur.

"Otelin yapımında ve işletmesinde kasıtlı bir sorumsuzluk ve göz yumma hali olduğu açıkça ortadadır"

Deprem gerçeği ile iç içe olduğumuz ülkemizde ve riskli bölge olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan otel binasını ele aldığımızda, işlenen bu suçlar doğrudan ve bilinçli olarak insan hayatını hiçe sayarak işlenmiştir. Davanın 5'inci duruşmasında savcı tarafından verilen mütalaa, ne yazık ki yaşananları yeterince dikkate almamaktadır. Depremin üzerinden 22 ay geçmesine rağmen sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında hala iddianame hazırlanmamış olması ve dava açılması beklenmeksizin dosyanın apar topar kapatılma çabası da unutulmamalıdır. Yargılanan sanıkların bilinçli taksirle insan öldürme suçundan sürdürülen yargılama, işlenen bu suçların tam anlamıyla karşılığı değildir. Bu kayıpların sorumluluğu sadece ihmal ve taksirle açıklanamaz. Otelin yapımında ve işletmesinde kasıtlı bir sorumsuzluk ve göz yumma hali olduğu açıkça ortadadır. Bizler, Rehberler İçin Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına, tüm suçluların davada olası kast ile insan öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Çünkü hayatını kaybeden rehberlerimizin ve şampiyon meleklerimizin ölümüne neden olan bu sorumsuzluk, bir hata veya ihmal olmanın çok ötesindedir.

"Adalet arayışımız bitmeyecek"

Sorumluların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanmaları ve en ağır cezaları almaları, hem adaletin sağlanması hem de benzer trajedilerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Bu davanın, sadece bizim değil, tüm toplumun vicdanında bir karşılık bulması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu otelde çocuklar öldü, bu otelde gencecik hayatlar öldü, bu otelde suçsuzlar öldü, bu otelde ölenler rant uğruna öldü, bu otelle birlikte yüzlerce hayat yaşarken her gün öldü. Kaybettiklerimizin hatırası önünde bir kez daha haykırıyoruz; bu acıyı, bu kaybı, bu ihmalleri unutturmayacağız. Adalet arayışımız bitmeyecek. Tüm sorumlular, suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecektir."

İsias Otel Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İsias Otel Davası: Adalet Arayışı Devam Ediyor - Son Dakika

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