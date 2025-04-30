İskenderun'da Patlama Depremzedeleri Tedirgin Etti - Son Dakika
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Yerel

İskenderun'da Patlama Depremzedeleri Tedirgin Etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taş ocağındaki patlama, depremzedeleri toz bulutu ve korkuyla etkiledi.

30.04.2025 23:02
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Depremzedeleri tedirgin eden patlamayla mahalle toz bulutu altında kaldı

Mahalle sakini Murat Yaşarsoy: "Patlamada biz deprem oluyor sandık"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında gerçekleştirilen patlamayla toz bulutu hakim oldu. Patlamanın etkisiyle depremzede vatandaşlar tedirgin olurken, mahallenin toz bulutu altında kaldığı anlar kameraya yansıdı.

İskenderun'a bağlı Modernevler Mahallesi'nde yaşam alanlarına yakın bir noktada bulunan Anka Taş Ocağında gündüz saatlerinde dinamitle patlatma gerçekleştirildi. Patlamanın etkisiyle mahalle adeta toz bulutunun içerisinde kaldı. Vatandaşlar yaşadıkları zor anları ve kentin toz bulutu altında kaldığı anları cep telefonlarıyla görüntülediler. Vatandaşlar, asrın felaketinde yıkım yaşanan İskenderun'da yüksek miktarda dinamitle gerçekleştirilen ve deprem etkisi yaşatan patlamanın kendilerini tedirgin ettiğini ifade ettiler.

"Deprem oluyor sandık"

Patlamanın etkisiyle deprem olduğunu düşünen ve kendisini sokağa atan 37 yaşındaki Murat Yaşarsoy, "Herkes kuş sesi ile uyanırken, biz her gün dinamit sesleriyle tozlarla uyanıyoruz. Kapı ve penceremizi açamıyoruz, çamaşırlarımızı seremiyoruz" dedi. Şikayetçi olduklarını anlatan Yaşarsoy, "Bugün gerçekleştirilen patlamada biz deprem oluyor sandık. Dükkandan dışarıya kendimi attım, bir baktım toz bulutu bizim mahallenin üstüne çöktü" diye konuştu.

"Her gün dinamit ve taş ocağının sesleriyle uyanıyoruz"

Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 32 yaşındaki Fırat Çepe, "Her gün dinamit sesleriyle, taş ocağının sesleriyle uyanıyoruz. Evde çocuklar her gün korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

" İstanbul'da olan depremler sonrası gerçekleştirilen patlamalar ayrıca korkutuyor"

Çocuklarının taş ocağındaki patlamalarda sürekli korktuğunu söyleyen 42 yaşındaki Kemal Filge, "Gerçekten deprem gibi bir sarsıntı oluyor çocuklar da korkuyor. Biz de her gün korkuyoruz, ayrıca çok toz ve pislik oluyor. Her zaman balkonu ve her tarafı yıkamak zorunda kalıyoruz. İstanbul'da olan depremler sonrası gerçekleştirilen patlamalar ayrıca korkutuyor" şeklinde konuştu.

"Mahallemizde yapılan taş ocağı çalışmaları gecenin geç saatine kadar devam etmektedir"

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden çalışmalardan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyleyen 25 yaşındaki Murat Saran, "Mahallemizde yapılan taş ocağı çalışmalarından dolayı rahatsızlığımızı belirtmek istiyoruz. Mahallemizde yapılan taş ocağı çalışmaları gecenin geç saatine kadar devam etmektedir. Mahallemizde yapılan çalışmalar bizi deprem bölgesi olduğumuz için korkuya neden oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun'da Patlama Depremzedeleri Tedirgin Etti - Son Dakika

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