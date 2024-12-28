İskenderun Sahil Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika
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Yerel

İskenderun Sahil Yenileme Projesi Başladı

İskenderun Sahil Yenileme Projesi Başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 80 santimetrelik kaymanın ardından sahil yenileme projesi başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışını yapacaklarını duyurdu.

28.12.2024 16:48  Güncelleme: 16:54
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 80 santimetre kaymanın yaşandığı sahilde yenileme projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla başladı. Bakan Kurum, "İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yapacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahilde 80 santimetrelik kayma yaşanmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İskenderun Sahil Düzenlemesi Yenileme Projesi'ni başlattı. Proje açılış törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Projemizin açılışını Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İskenderun sahilimiz, hem ticari hem de sosyal hayatımız açısından çok çok değerli bir doğa harikasıdır. Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz, 6 Şubat depremi nedeniyle 80 santim çökmüştü. Bu tespitin ardından milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte bu alanı karış karış incelemiş; sahilimizi koruma adına irademizi ortaya koymuş ve Hataylılara sözümüzü vermiştik. Geçen zaman içinde; İskenderun Sahili'ni; eskisinden çok daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibindeki tahkimatını ve güçlendirmesini tamamladı. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından, bu kez bayrağı biz devraldık ve 303 bin metrekarelik alanda, Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi bitirdik. İhalemizi yaptık ve bugün de ilk adımı atıyoruz. İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda yapacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde tüm depremzede kardeşlerimizin yeni yuvasında oturduğu; mavi ve yeşilin kucaklaştığı sahiliyle bölgenin cazibe merkezi olmuş olacak. Gün doğumu ve gün batımında kurduğumuz manzara platformlarında Akdeniz'in eşsiz güzelliğinin seyredildiği Yeni İskenderun'a, Yeni Hatay'a hep birlikte kavuşacağız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İskenderun Sahil Yenileme Projesi Başladı - Son Dakika

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