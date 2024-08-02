İsmail Haniye için Antalya'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Yerel

İsmail Haniye için Antalya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Antalya'da Muratpaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, sessiz bir şekilde camiden ayrıldı.

02.08.2024 16:19
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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Antalya'da Muratpaşa Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Muratpaşa Cami'nde toplanan kalabalık, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya tarafından okunan dua akabinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına, çok sayıda vatandaşın yanı sıra siyasiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Namazın ardından Antalya Kudüs Platformu adına Mustafa Erduran, basın açıklamasında bulundu.

Erduran, "Korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Haniye emanetini Rahmeti Rahmana teslim ederek, Şeyh Ahmet Yasin, Abdülaziz el- Rantisi'nin aziz davasındaki izlerini takip ederek şehitler kervanına katıldı. İsmail Haniye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren "Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır" diyen, iman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi. Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun, yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun" ifadelerine yer verdi.

Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar, sessiz bir şekilde camiden ayrıldı. Namaza katılanlar, Haniye'nin anısına saygılarını sunduklarını belirterek, yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Haniye için Antalya'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika

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