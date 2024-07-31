İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi - Son Dakika
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Yerel

İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Türkiye'de ise sivil toplum kuruluşları üyeleri İsrail saldırılarını lanetledi. Iğdır'da Ulu Camii'de sela okunarak Haniye için dualar edildi.

31.07.2024 22:52
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Iğdır'da İsmail Haniye için sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi

IĞDIR - İran cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikastla şehit edildi. Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail saldırılarını lanetledi. Iğdır'da da Ulu Camii'de ikindi namaz öncesi sela okundu. İkindi namaz sonrası Kuranı Kerim okunarak Haniye için dualar edildi. İsmail Haniye defin edilmediği için gıyabi cenaze namazı kılınmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi - Son Dakika

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