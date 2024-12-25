İsmet İnönü 51. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika
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Yerel

İsmet İnönü 51. Yıldönümünde Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Çelenkler bırakıldı.

25.12.2024 11:28
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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 51'inci yılında Anıtkabir'de anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 51'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Aslanlı yoldan yürüyen kortej, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçildi. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşundan sonra törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Programa; Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, TBMM Başkanı'nın temsilcisi, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve aile yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İsmet İnönü 51. Yıldönümünde Anıldı - Son Dakika

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