İspanya, Filistin'i resmen tanıdı - Son Dakika
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İspanya, Filistin'i resmen tanıdı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i resmen tanıdıklarını açıkladı. Sanchez, Filistin devletinin tanınmasının barışın tesis edilmesi için önemli olduğunu belirtti ve İsrail ile ilişkilerin tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı.

28.05.2024 10:20
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıkarını duyurdu.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin başkent Brüksel'deki İspanya Büyükelçiliğinde 27 Mayıs'ta Belçika'da bir araya gelmiş bir araya gelmiş, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenlemişti. İspanya, İrlanda ve Norveç tarafında yapılan açıklamada Filistin devetinin bugün resmi olarak tanınacağı açıklanmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile İspanya'nın Filistin'i resmen tanıdıkarını duyurdu. Başkent Madrid'de bulunan Moncloa Sarayı'nda açıklama yapan Sanchez, "Filistin devletinin tanınması sadece tarihi bir adalet meselesi değil, aynı zamanda hepimizin amacı barışı tesis etmek. Barışa giden tek yol, İsrail devleti ile birlikte yaşayan Filistin devletinin kurulmasıdır" dedi.

ispanya'nın birleşik ve coğrafi olarak birbirine bağlı bir Filistin vizyonunu vurgulayan Sanchez, "Filistin devleti, başkenti doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ve Gazze'ye koridor ile bağlanmalıdır ve Filistin Ulusal Yönetiminin meşru hükümeti atında birleşmelidir" ifadelerini kullandı.

Sanchez ayrıca, İspanya'nın Filistin'i tanımasının, "dost bir ülke" olarak gördüğü ve "mümkün olan en güçlü ilişkiyi geliştirmek" istediği İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İspanya, Filistin'i resmen tanıdı - Son Dakika

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