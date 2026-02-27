Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Aydın: Küçük Esnafın Ayakta Kalması İçin Zincir Marketler Pazar Günleri Kapatılmalı

(ISPARTA) - Haber: Gökdeniz CAN

Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, küçük esnafın giderek zorlandığını belirterek zincir marketlerin pazar günleri kapatılması önerisinde bulundu. Aydın, "Bunlar bizim düşmanımız değil tabii ki ama bunların en azından küçük esnafı koruma adına en azından pazar günü kapatılmasını istiyoruz. Biz de o günlerde nefes almak istiyoruz" dedi.

Isparta Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sinan Aydın, küçük esnafın yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Zincir marketlerin faaliyetlerine yönelik düzenleme beklentisini dile getiren Aydın, özellikle pazar günleri için kısıtlama talebinde bulundu. Aydın, kentte 250'nin üzerinde zincir market bulunduğunu belirterek, küçük esnafın ağır ekonomik koşullar altında ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

"Küçük esnafı koruma adına pazar günü nefes almak istiyoruz"

Sinan Aydın, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5- 6 ay öncesine kadar bir televizyon programlarında zincir marketlerin pazar günleri kapatılması ile ilgili söyleşiler duyduk. Hükümet yetkililerince biz de küçük esnaf olarak bununla ilgili bir nebze olsun umutlanmıştık. Ama baktık ki bu 5- 6 ay boşa çıktı gibi. Yine bu 99'da sümen altına giren kanun, yıl 2026'da hala sümen altından çıkmadı. ve yine biz küçük esnaf olarak kandırılmış duruma geldik. Şimdi baktığımızda küçük esnaflar sürekli erimekte. Hani bu mahallelerimizin eskiden bekçileri, küçük esnafımız. Yani bu sadece bakkaldan, manavdan, kasaptan yani ayakkabıcıdan memlekette yani mahallemizde hani bakkal olarak görmeyeceğiz bütün olarak diyorum ve küçük esnaf tümünü kapsıyor. Ama bunlara baktığımız zaman büyük zincir marketlerde bunların hepsine zincir marketlerin hepsinde görebiliyoruz. Bunlar bizim düşmanımız değil tabii ki ama bunların en azından küçük esnafı koruma adına bir pazar günü, en azından pazar günü kapatılmasını istiyoruz. Biz de o günlerde nefes almak istiyoruz."

"Devletimizden ayrıcalıklı olarak en azından yanımızda olduğunu biz de hissedelim"

Şimdi fiyat anlamında da baktığında tabii ki onlar 10 bin şubemizi, 15 bin şubemiz var deniliyor. Tabi bunları alırken kazanıyorlar ama bunu satarken de rakamlara bedeller yansıtıyorlar. Tabii ki bizim bunlar küçük esnaflar. Bunlarla rekabet etme gibi bir şansımız yok. Ama öbür taraftan da baktığımızda bir partiyi baz alalım. Şu an 250-300 küçük zincir marketlerin kolları var şu an Isparta'mızda. Ama buna baktığımız zaman hep vergi levhaları, büyük. İstanbul vergi levhası, vergi dairesi geçiyor. Ama bizim küçük esnaflarımıza baktığımız zaman 16-17 kalem devletimize katkımız var. Stopajı, KDV'si ondan sonra kira geliri, elektrik, su, doğalgaz. Belediyemiz olarak katı atık bedeli olsun. Ondan sonra belediye kiraları olsun, ilan, reklam, tabela parası olsun bunlar dediğimiz gibi devlete istihdam sağlıyoruz, katkı sağlıyoruz. Biz bundan ayrıcalık istiyoruz. En azından bizim bu kadar katkımız varken. Yani geçen bir iki yıl öncesine kadar baktığımız zaman benim küçük bir esnafım, odamıza bağlı esnafım ilk 50'nin içinde vergi rekortmen sırasında. Ama bu zincir marketlere baktığımız zaman ben sürekli inceliyorum işimden dolayı, mesleğimden dolayı. Bundan hiçbir zaman ilk 100'ün, ilk 500'ün içinde hiçbir zaman. Ben bu zincir marketlerin hiçbirini görmüyorum vergi rekortmen sırasında. Ama devletin de bütün desteği bunlar oluyor. Yani bizde bunlardan devletimizden ayrıcalıklı olarak en azından yanımızda olduğunu biz de hissedelim. Çünkü biz her daim yanlarında oluyoruz devletimizin."

"Küçük esnaf olarak da ayakta kalmayı istiyoruz"

Bağ-Kur primleri, kira giderleri, enerji maliyetleri ve vergi yüklerinin küçük esnaf üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Aydın, devletin küçük esnafı koruyacak adımlar atması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunun yanında Bağ-Kur 7200 prim gün sayısını istiyoruz. Kira, işyeri kiraları, kantin kiraları çok aldı başını gitti. Hani bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz elektrikle ilgili. En azından esnaflar için bir indirim istiyoruz. Yani vergilerde vergiler çok uçuk kaçık olmaya başladı. Tabii ki devlet erkanı da kendine göre haklıdır. Ama bunu eşit miktarda yaparsa en azından biz küçük esnaf olarak da ayakta kalmayı istiyoruz. Bunun da aynı dediğim gibi 1999'da en azından gündeme gelip de şu an 25 yıla yakın hükümet aynı hükümetimiz Ama biz 22 yıl 2026'ya girmiş. Biz hala o sümen altında bekleyen zincir marketler perakende yasasının çıkmasını istiyoruz. Yani hükümet yetkililerimizden istediğimiz. Lütfen bir an evvel artık böyle 5-6 ay kala böyle balı bizim dilimize sürüp de ondan sonra tekrar bizi tekrar eski halimize getirmeden lütfen artık bu biraz katlanalım artık diyorum. Yani önümüzde Şeker Bayramı. Lütfen bununla ilgili tekrar devlet erkanı olarak o sümen altında bekleyen o kanunumuzu çıkaralım ve esnafımıza küçük esnafımızı sevindirelim diyorum."